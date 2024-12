Il refuse 2 offres pour l'OM, les larmes coulent

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a parfaitement terminé son année 2024 en étrillant l'AS Saint-Etienne en 32es de finale de la Coupe de France. Encore une fois, Luis Henrique aura réalisé une belle partition, d'ailleurs ponctuée par un but.

Roberto De Zerbi peut se montrer satisfait de la première partie de saison de son équipe. Tout n'est pas parfait mais l'OM est encore là en Ligue 1 et en Coupe de France. L'entraîneur italien a réussi à créer un véritable collectif et le chantier était assez énorme l'été dernier. L'ancien de Brighton aura fait des choix forts, en demandant notamment le départ de certains cadres. Mais il a aussi donné sa chance à des joueurs qui ne semblaient plus du tout avoir d'avenir sur la Canebière. C'est le cas pour Luis Henrique. Cette saison sous les ordres de Roberto De Zerbi, le Brésilien marche sur l'eau avec 7 buts marqués et 6 passes décisives délivrées en 16 matchs disputés toutes compétitions confondues.

Luis Henrique un mouvement décisif au mercato

Pour autant, l'été dernier, beaucoup demandaient son départ de la cité phocéenne. Surtout que Luis Henrique avait des offres pour quitter l'Olympique de Marseille. Selon les informations de L'Equipe, le Zénith et Parme étaient en effet chauds pour récupérer le joueur offensif de 23 ans. Mais Luis Henrique a finalement choisi de prolonger avec les Phocéens jusqu’en 2028. Un choix payant puisque Luis Henrique fait désormais partie des éléments les plus importants du dispositif de Roberto De Zerbi. Il devrait donc encore avoir son mot à dire lors de la seconde partie de saison. Inespéré après des débuts plus que laborieux à l'OM et un prêt à Botafogo. Mais il sera assurément l'un des exemples à suivre pour les autres joueurs marseillais qui auraient des doutes quant à leur avenir proche sur la Canebière.