Il fait un constat terrible et humiliant sur l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM va vite devoir oublier les points perdus en Alsace (2-2 à Strasbourg) pour se concentrer sur la venue de Tottenham. Mais le niveau européen, l'OM ne l'a pas selon ce journaliste.

L’Olympique de Marseille ne gagne plus, et les critiques pleuvent sur Igor Tudor. Pendant quelques semaines, malgré les points perdus en Ligue 1, les victoires en Ligue des Champions ont permis d’éviter la crise. Mais avec la défaite à Francfort et le match nul concédé à Strasbourg dans les derniers instants, force est de constater que le club provençal ne retrouve pas la réussite qui avait provoqué son convaincant début de saison. Encore une fois, le match nul concédé à la Meinau va passer au second plan car l’OM joue son aventure européenne contre Tottenham au Vélodrome ce mardi. Un rendez-vous que Xavier Barret ne voit pas d’un bon oeil.

Zéro victoire à 11 contre 11 en Europe

Nous sommes des clowns — MercatOM (@Mercat_OM) October 29, 2022

Pour le journaliste de RTL, l’heure est au constat et celui-ci n’est pas brillant. Car si l’OM est dans la course pour la qualification en Ligue des Champions, il ne le doit qu’à ses deux victoires contre le Sporting Portugal. Et pour Xavier Barret, il y a quand même eu de sacrées circonstances qui ont rendu ces deux performances possibles, sans quoi l’OM aurait encore pu faire chou blanc. De très mauvais augure selon lui en prévision de la réception de Tottenham. « L’OM n’est capable de gagner dans cette Ligue des Champions que quand il est en supériorité numérique c’est à dire quand l’adversaire a des cartons rouges. Le Sporting a joué à 10 le premier match, et à 9 le deuxième. L’OM a gagné. Quand ils sont à 11 contre 11, et bien ils perdent. Même si Antonio Conte aime bien que ses joueurs jouent athlétique et physique, je ne suis pas certain que Tottenham fera l’erreur de se retrouver en infériorité numérique pour offrir une victoire à l’OM » a livré l’intervenant de RTL, qui met en avant les deux défaites face à Francfort et celle du match aller à Tottenham. Aux troupes d’Igor Tudor de montrer que la formation phocéenne est capable de prendre le meilleur sur un adversaire direct aussi prestigieux soit-il, et de se sortir de cette poule compliquée. Sans oublier qu’au match aller, l’OM tenait solidement le match nul avant de se retrouver à 10 également, avec une défaite à la clé.