Hojbjerg a signé à l'OM pour une seule raison

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a réalisé un sacré coup au mercato en débauchant Pierre-Emile Hojbjerg de Tottenham cet été. Un transfert qui n’aurait sans doute jamais vu le jour si Roberto De Zerbi n’avait pas été l’entraîneur de Marseille.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a rebâti son effectif en profondeur sous l’impulsion de Roberto De Zerbi. Après une saison 2023-2024 très décevante, achevée à la huitième place, les changements étaient nécessaires. Malgré l’absence de coupe d’Europe, l’OM a réalisé quelques jolis coups en faisant venir Wahi, Greenwood ou encore Rabiot et Rulli. La venue de Pierre-Emile Hojbjerg en provenance de Tottenham a également métamorphosé le milieu de terrain olympien. Le capitaine du Danemark avait la possibilité de rester en Premier League, chez les Spurs ou ailleurs car il avait des sollicitations. Mais il a finalement pris la décision de rejoindre Marseille et cela est en grande partie grâce à Roberto De Zerbi selon son ami et ancien coéquipier Clément Lenglet, interrogé à ce sujet par La Provence.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pierre-Emile Højbjerg (@hojbjerg23)

« C'est l'un de mes meilleurs amis dans le foot. J'ai parlé avec lui avant, je savais que ça allait se faire. La présence de Roberto De Zerbi a certainement pesé, il l'a connu quand il était à Brighton et le coach a fait un super boulot là-bas. Il y a un respect, une reconnaissance mutuelle entre eux, ça ne m'a pas étonné qu'ils se rejoignent. Connaissant Pierre et sa facilité à parler français, je pense aussi que c'était important pour son adaptation. Il a pris des infos de tout le monde avant pour savoir où il allait mettre les pieds. Je pense qu'il ne le regrette pas ! » assure l’ancien défenseur de Tottenham et de l’Equipe de France, confirmant que Roberto De Zerbi a eu un rôle clé dans la venue de Pierre-Emile Hojbjerg à Marseille cet été.

Un constat que l’on peut appliquer à la quasi-totalité des recrues estivales du club phocéen, ce qui démontre la dimension et la réputation du coach italien, capital pour convaincre les joueurs de signer à l’OM. Rien ne dit d’ailleurs qu’un joueur du calibre de Rabiot aurait posé ses valises dans la cité phocéenne si l’ancien coach de Brighton n’étais pas aux commandes.