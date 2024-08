Harit viré de l’OM, De Zerbi insiste

Dans : OM.

Cité comme un joueur que l’OM ne retiendra pas en cas de belle offre, Amine Harit a livré une prestation splendide à Brest samedi (1-5). Malgré sa performance remarquée, l’international marocain n’a pas fait changer d’avis Roberto De Zerbi au sujet de son avenir lors de ce mercato.

Privé de Valentin Carboni, Geoffrey Kondogbia ou encore Ismaël Koné pour le déplacement à Brest samedi après-midi, Roberto De Zerbi avait décidé de faire confiance à Amine Harit dans un rôle de meneur de jeu en soutien de Luis Henrique, Mason Greenwood et Elye Wahi. L’international marocain a parfaitement répondu aux attentes de son entraîneur. Auteur de deux passes décisives, l’ancien joueur de Schalke 04 a également obtenu un penalty. Sa prestation fut parfaite de bout en bout et a rappelé le niveau qu’Harit avait laissé entrevoir sous Igor Tudor à l'Olympique de Marseille, avant sa terrible blessure au genou.

Chez les supporters de l’OM, il n’en fallait pas davantage pour être convaincu que vendre Amine Harit dans les 15 derniers jours du mercato serait une immense bêtise. Et pourtant, Roberto De Zerbi n’a pas changé d’avis à ce sujet. Dans son édition du jour, La Provence nous apprend que l’entraîneur italien est toujours favorable à un départ de l’international marocain de 27 ans dans les jours à venir. Le quotidien régional affirme que dans l’esprit de l’ancien entraîneur de Brighton, Ismaël Koné et Valentin Carboni sont les deux joueurs capables d’occuper ce rôle de n°10 et que par conséquent, Amine Harit ne sera que son troisième choix lorsque tout le monde sera disponible.

Or, pas question pour l’OM de conserver sur son banc un joueur de 27 ans avec un statut et un salaire de titulaire. L’objectif du club phocéen lors de cette saison sans coupe d’Europe est de compter sur un effectif de 18 joueurs, complété par les meilleurs jeunes ayant gagné la Gambardella l’an passé (Sternal, Lafont, Abdallah). Amine Harit ne semble donc pas entrer dans ce projet et cela malgré sa prestation XXL sur la pelouse du Stade Brestois samedi lors de la première journée de Ligue 1. Le plus difficile est cependant à faire pour l’OM, à savoir convaincre Amine Harit de partir. Et cela ne sera pas chose aisée puisque le Marocain a d’ores et déjà fait savoir qu’il n’irait pas au Genoa, très intéressé par son profil, ni au Zénith Saint-Pétersbourg, qui lui a pourtant offert un salaire mirobolant de 10 ME par an. Malgré le choix de Roberto De Zerbi, le milieu offensif marseillais est donc loin d’avoir fait ses valises.