Harcelé par De Zerbi, il offre Greenwood à l’OM

Par Guillaume Conte

Les petites histoires du mercato peuvent faire un grand bonheur. La venue de Mason Greenwood à l'OM est liée à un premier refus. Le joueur concerné s'explique.

Après une saison dernière très décevante, l’OM a su se remettre à l’endroit malgré une situation financière compliquée. L’aval de Frank McCourt pour les dépenses estivales a tout bouleversé. La venue de Roberto De Zerbi a été l’élément déclencheur pour changer le visage d’une équipe moribonde et incapable d’enchainer deux victoires pour aller chercher une place européenne. Pendant l’été, dans la foulée de la venue de l’entraineur italien qui s’était libéré de son contrat à Brighton, Pablo Longoria a pu travailler sur de nombreuses pistes, avec l’appui de son coach. L’OM n’a bien évidemment pas pu faire venir tout le monde, mais il y a eu de très belles prises, presque inattendues pour Marseille.

Hwang appelé tous les jours par De Zerbi

C’est vers l’Angleterre, le championnat où évoluait Roberto De Zerbi, que Longoria s’est beaucoup tourné. En attaque, il n’a pas réussi à faire venir Eddie Nketiah d’Arsenal, et n’est pas non plus parvenu à faire signer Hwang Hee-Chan, l’attaquant de Wolverhampton. Ce dernier, au moment où il tente de lancer sa saison avec les Wolves, est revenu sur son été agité, et a confirmé l’énorme forcing de l’OM pour le faire venir. Le journal Express and Star explique même qu’une offre de 25 millions d’euros a été effectuée par le club provençal, sans parvenir à faire craquer Wolverhampton. « J’ai parlé à Gary (O’Neil, le manager) de nombreuses fois car j’avais De Zerbi qui m’appelait tous les jours. J’ai fait confiance au boss, il m’a rassuré, m’a dit que j’étais un joueur très important pour l’équipe. Une fois qu’il m’a convaincu, j’ai dit que j’allais rester et tout donner, comme la sinon dernière. Si Wolverhampton a besoin de moi, alors je me devais rester pour mes coéquipiers. C’était une grande décision à prendre pour moi », a fait savoir le Sud-Coréen de 28 ans, qui sort d’une saison à 12 buts, ce qui n’est pas anodin en Premier League.

Ce refus rencontré par l’OM a eu le don d’agacer Roberto De Zerbi, qui a alors activé un plan B nommé Mason Greenwood. Malgré le dossier toujours délicat de sa venue pour des raisons extra-sportives, Marseille n’a pas à se plaindre sur le terrain de l’efficacité du joueur anglais, qui est pour le moment injouable.