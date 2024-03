Guendouzi adore être le traitre parisien qui aime l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Désormais à la Lazio, où il a été rejoint par Igor Tudor, Mattéo Guendouzi devrait jouer mardi avec l'équipe de France au Vélodrome. Un retour à Marseille qui l'emballe.

Arrivé à l'OM en 2021 en provenance d'Arsenal d'abord sous forme de prêt avant un transfert définitif l'année suivante, Mattéo Guendouzi est actuellement prêté à la Lazio, avec une option d'achat pour cet été. Mais s'il s'éclate à Rome, le milieu de terrain de 24 ans est pour le moment rattrapé par son passé marseillais. Outre la venue d'Igor Tudor sur le banc du club italien, le hasard du calendrier fait que les Bleus joueront mardi soir en amical contre le Chili au Vélodrome.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matteo Guendouzi (@matteoguendouzi)

Rappelé en équipe de France après le forfait d'Antoine Griezmann, le natif de Poissy pourrait jouer, même si Didier Deschamps n'a pas voulu le confirmer. Un retour à Marseille qui fait le bonheur de Mattéo Guendouzi, lui qui n'a jamais caché qu'il était tombé sous le charme de l'OM. Une déclaration qui avait fait hurler les supporters parisiens, écœurés de voir un joueur formé au PSG tenir de tels propos. Pour Guendouzi, il n'y a aucun problème à assumer cela, et bien au contraire il tient à répéter que son passage dans la cité phocéenne est une période de sa carrière qu'il a adorée.

Guendouzi a oublié Paris pour Marseille

Dans Le Parisien, et à la veille de son grand retour au Vélodrome sous le maillot de l'équipe de France, le milieu de terrain tricolore répète tout le bien qu'il pensait de l'Olympique de Marseille. « Je le répéterai toujours : avec Marseille, c’était un vrai coup de foudre, un vrai coup de cœur pour le club, la ville et ses supporters. Dès les premiers matchs, à domicile ou à l’extérieur, j’ai senti une ferveur que je ne retrouverai jamais ailleurs. C’est pour ça que tout le monde a dit que j’étais fait pour le club. Je me suis senti comme à la maison dès le départ (...) Quand j’allais au restaurant, faire les courses, me promener, à n’importe quel moment je ressentais l’amour des supporters et je leur en serai à jamais reconnaissant (...) S’imposer dans un club comme l’OM, avec la pression qu’il y a, pouvoir y faire deux belles saisons, ça vous marque au fer rouge », avoue Mattéo Guendouzi, lequel admet quand même que partir de Marseille sans aucun trophée est rageant.