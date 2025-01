Greenwood sera sans pitié avec l'OM au mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Meilleur buteur de Ligue 1, Mason Greenwood réalise une excellente première saison avec l’OM et l’aventure devrait continuer au-delà du mois de juin entre le prodige anglais et le club olympien… à une condition.

Malgré les polémiques qui ont entouré son arrivée, l’Olympique de Marseille n’a pas hésité à poser plus de 25 millions d’euros sur la table pour s’attacher les services de Mason Greenwood, recruté à Manchester United. Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi ne doivent pas regretter leur choix, car l’attaquant anglais, qui n’a pas fait de vagues dans le vestiaire depuis le début de la saison, est le meilleur buteur de Ligue 1 avec 11 buts. Un bilan excellent dont l’OM se félicite puisque le pari est gagnant. Greenwood s’est engagé sur le long terme dans la cité phocéenne en signant jusqu’en 2029 et à priori, tous les feux sont au vert pour le voir rester à l’issue de la saison… à une condition, toutefois.

Greenwood va rester si l'OM se qualifie en C1

Live Foot nous explique qu’en cas de qualification de l’Olympique de Marseille pour la Ligue des Champions, il est quasiment acté que l’attaquant anglais de 23 ans sera toujours un joueur de l’OM l’an prochain. En revanche, si l’équipe de Roberto De Zerbi venait à s’écrouler en manquant la qualification en Ligue des Champions, les doutes seraient alors permis et cela pour deux raisons. D’abord car l’OM a besoin de la C1 pour assumer le coût du transfert et le salaire de l’international britannique (1 sélection).

Another goal + assist for Greenwood 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/OoABljue6V — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) January 12, 2025

De plus et c’est logique, un tel joueur aspire à disputer la Ligue des Champions et ne se voit pas passer une troisième année consécutive (après celle à Getafe l’an passé) sans disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes. L’Olympique de Marseille sait donc ce qu’il lui reste à faire pour que Mason Greenwood continue de briller en Provence lors des saisons à venir sous les ordres d’un coach avec lequel le courant passe bien en la personne de Roberto De Zerbi. Pablo Longoria et Medhi Benatia croisent les doigts car dans le même temps, les clubs anglais continuent de surveiller la situation de Mason Greenwood et malgré le passif extra-sportif du joueur, certaines écuries de Premier League ne veulent plus s'interdire de miser sur Mason Greenwood à l’avenir si le jeu en vaut la chandelle.