Greenwood répond au Barça, l'OM va adorer

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a fait fort l'été dernier sur le marché des transferts. Parmi les recrues notables : Mason Greenwood, qui a néanmoins beaucoup à se faire pardonner après un début de carrière chaotique.

Depuis son arrivée à l'OM, Mason Greenwood fait le travail. L'Anglais sait qu'il arrive en terrain miné en France, alors que ses déboires extra-sportifs continuent de faire parler et seront encore longtemps dans les mémoires. Néanmoins, le public phocéen lui apporte pour le moment le soutien nécessaire pour lui donner de la confiance. En six matchs disputés avec l'Olympique de Marseille, l'ancien de Manchester United a planté 5 buts pour 1 passe décisive délivrée. Dans la cité phocéenne, Mason Greenwood espère bien gagner en régularité et retrouver une certaine sérénité. En contrat jusqu'en juin 2029 avec l'OM, le joueur de 23 ans n'a pas prévu de plier bagages de sitôt.

Mason Greenwood a déjà la France dans le coeur

Cependant, tout porte à croire que Mason Greenwood ne manquera bientôt pas de propositions. En effet, des informations provenant d'Angleterre indiquent que le Barça ou encore le PSG surveillent son profil. Selon une source proche du joueur, qui est citée par The Sun, Greenwood se sent en tout cas bien en France et compte bien y rester plusieurs années si son aventure marseillaise continue sur les même bases que ces dernières semaines. « Mason adore la France. Il a été accueilli les bras ouverts et il aime sa vie en Ligue 1 », a livré ce proche de l'Anglais. Une bonne chose pour l'OM, qui compte sur les services de son joyau pour s'installer durablement dans le haut du tableau en Ligue 1. Sous les ordres de Roberto De Zerbi, Mason Greenwood a retrouvé une place de titulaire. Et les promesses qui lui ont été faites sur les ambitions phocéennes sont élevées. S'il aime la France et son championnat, il est encore très loin de faire l'unanimité hors de Marseille aux yeux de fans. Peu importe sur le Vieux Port, avec un tel talent et une volonté de réussir à l'OM, Mason Greenwood continue son opération séduction au stade Vélodrome.