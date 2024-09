Greenwood flambe à l’OM, l’Angleterre ne peut pas résister

Dans : OM.

Auteur d’un excellent début de saison avec l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood ne passe pas inaperçu. Ses performances ont forcément attiré l’attention en Angleterre où le nouveau sélectionneur Lee Carsley pourrait suivre son évolution.

Mason Greenwood ne pouvait pas rêver de meilleurs débuts. Malgré le contexte difficile à son arrivée cet été, avec la polémique concernant son passé judiciaire, le nouvel ailier de l’Olympique de Marseille crève l’écran. Ses statistiques affichent déjà cinq buts et une passe décisive en seulement trois matchs de Ligue 1. On sait que l’international anglais (1 sélection en septembre 2020) n’est plus le bienvenu dans son pays natal à cause de son affaire. Mais ses excellentes performances en France n’ont pas pu passer inaperçues.

La preuve, son compatriote Chris Waddle le verrait bien retrouver les Three Lions, sous les ordres du nouveau sélectionneur Lee Carsley. « C'est un très bon joueur, a commenté l’ancien Marseillais pour Tribalfootball. Il a le numéro 10 et on dirait que l'Angleterre produit beaucoup de bons numéros 10 en ce moment. Il a très bien entamé la saison, il a commencé à marquer des buts dès le début. Le nouveau sélectionneur de l'Angleterre en tiendra compte. »

Greenwood veut représenter la Jamaïque

« On sait tous que le championnat de France est assez fort, mais il n'est pas aussi compétitif que trois ou quatre autres championnats en Europe actuellement, il faut en tenir compte, a quand même tempéré Chris Waddle. Le championnat de France n'est pas aussi fort que la Premier League, la Liga ou la Bundesliga. Mais tout ce que Greenwood peut faire, c'est réaliser ce qu'il est en train de réussir à Marseille. A savoir marquer des buts et bien jouer. » Indésirable en Angleterre, Mason Greenwood a entamé des démarches pour changer de nationalité sportive et représenter la Jamaïque, son pays d’origine.