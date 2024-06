Greenwood et son passé sulfureux, l’OM répond

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM se rapproche de Mason Greenwood, une recrue voulue par Roberto De Zerbi malgré un passé qui fait parler. Pas au sein du club marseillais pour qui le sportif passe avant tout.

Désormais officiellement entrainé par Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille va avancer de manière spectaculaire dans les prochains jours sur son mercato. La semaine prochaine, plusieurs annonces devraient avoir lieu, notamment concernant Ismaël Koné et Lilian Brassier. En attendant la venue surprise de Mason Greenwood ? Plusieurs éléments laissent à penser que la machine est lancée, car le joueur veut venir à l’OM alors qu’il est dragué par de nombreuses formations italiennes, et donne donc sa préférence à Marseille. Manchester United veut le vendre ou au moins le prêter avec option d’achat, et si possible dans les 10 prochains jours pour éviter le problème pesant de devoir le convoquer avec le groupe professionnel à la reprise de l’entrainement.

De Zerbi le veut, l'OM lui donne une seconde chance

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Roberto De Zerbi (@rbrtodezrbi)

Il faut dire que le voir rejouer en Angleterre semble bien délicat, lui qui a du arrêter le football en raison de la suspension par son club pendant un an et demi, alors que la justice l’accusait de violence et de tentative de viol sur sa petite amie. Depuis, les charges ont été abandonnées car il s’est réconcilié avec celle qui est désormais la mère de son enfant. Mais Mason Greenwood reste un cas à part, et il a souvent été hué sur les stades espagnols, et la même chose risque de lui arriver en France s’il rejoint l’OM.

La position du club est en tout cas claire, et il n’est pas question de se mêler de la situation extra-sportive, et surtout passée du joueur anglais, affirme La Provence. L’idée est d’essayer de faire venir un très bon joueur, qui n’a plus aucune charge retenue contre lui, et de ne pas se soucier de ce qui pourra être dit à ce sujet. Autrement dit, le quotidien régional l’assure, rien ne freine l’OM dans ce dossier en dehors des considérations sportives ou financières. Le « droit à la seconde chance » est ainsi revendiqué à Marseille, où Mason Greenwood sera le bienvenu au club.