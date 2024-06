Greenwood à l’OM, Longoria va le faire ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Les signaux passent au vert en ce qui concerne la signature de Mason Greenwood. Le joueur est très tenté par l'idée de signer à l'OM, et Pablo Longoria est persuadé de trouver un accord avec Manchester United à bon prix.

L’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Mason Greenwood a fait mouche. A l’heure où les supporters sont partagés sur le passé trouble du jeune attaquant anglais, Pablo Longoria continue de négocier avec les différentes parties concernées. Et cela va dans le bon sens selon le journaliste de AS Andres Onrubia, qui confirme les informations de The Athletic de jeudi, et souligne même que l’OM est très optimiste à l’idée de réussir à faire signer le joueur prêté la saison passée à Getafe par Manchester United. Le club anglais souhaite le vendre, après l’avoir mis sur la touche pendant plus d’un an pour avoir été soupçonné d’avoir violenté sa petite amie, qui a retiré sa plainte par la suite avant de se remettre avec lui. A 22 ans, il a en tout cas sportivement retrouvé un niveau convaincant, sachant qu’il a été prépondérant dans le maintien en Liga du club de la banlieue de Madrid.

Longoria confiant avant de négocier avec MU

Si Getafe souhaite le conserver, Greenwood a envie d’aller voir plus haut. Aucun club anglais ne s’est positionné sur lui, mais des formations allemandes, espagnoles et surtout italiennes ont fait le forcing. Mais depuis que l’intérêt de l’OM a été dévoilé, le joueur a surtout pour ambition de rejoindre le Stade Vélodrome pour la saison prochaine. Les discussions avec Manchester United se poursuivent, autour d’un transfert plus que d’un prêt, dans une arrivée potentielle qui a certainement été validée par Roberto De Zerbi. La présence de l’entraineur italien a été en tout cas un facteur prépondérant pour convaincre le Red Devil d’envisager de signer à l’OM. Greenwood, sous contrat jusqu’en juin 2025, ne compte pas revenir en Premier League, et semble avoir fait le choix de rejoindre l’OM. Il reste désormais à concrétiser cette opération qui risque de beaucoup faire parler en Provence, et dans le reste de l’hexagone.