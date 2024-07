Greenwood à l'OM, ils veulent tout faire capoter

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Sauf rebondissement, l'OM signera Mason Greenwood dans les prochaines heures. Une arrivée qui ne fait pas du tout l'unanimité auprès des fans phocéens...

L'OM ne manque pas d'ambitions cet été lors du marché des transferts. Les mouvements devraient être une nouvelle fois très nombreux cet été. Roberto De Zerbi veut renforcer l'attaque phocéenne en priorité. L'Italien a d'ailleurs validé la venue prochaine de Mason Greenwood. L'Anglais s'est relancé la saison passée à Getafe et a de solides arguments pour s'imposer sur la Canebière. Mais voilà, l'ailier britannique traine une sale réputation, lui qui a récemment été soupçonné de violences conjugales envers sa petite amie. Et ça ne plait pas à toute le monde chez les fans et observateurs de l'Olympique de Marseille. Si les charges envers le Mancunien ont finalement été abandonnées, encore beaucoup doutent de son comportement, surtout après avoir vu les stigmates sur sa compagne.

Mason Greenwood pose un vrai problème à Marseille

Ces dernières heures sur les réseaux sociaux, dont X, un hashtag #GreenwoodNotWelcome a notamment surgi contre la venue du joueur anglais. La gronde est totale chez certains qui ne veulent pas mêler l'image de Marseille à Greenwood. Reste à savoir si cela aura un quelconque impact sur la direction phocéenne. On sait par exemple que la venue de Youcef Atal ne devrait finalement pas avoir lieu car l'OM est conscient que la récente condamnation de l'Algérien pour provocation à la haine pose problème à de nombreuses personnes en France et à Marseille. Selon les derniers échos concernant le dossier Greenwood, un accord est proche entre Manchester United et l'Olympique de Marseille. L'Anglais est d'ailleurs très motivé à l'idée de rejoindre la cité phocéenne. Mais rien n'est encore fait dans ce dossier qui semblait bien parti. Si Marseille allait au bout et signait l'ancien de Getafe, l'accueil pourrait bien être glacial. Pas idéal pour démarrer une nouvelle saison.