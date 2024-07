Greenwood à l'OM, encore une énorme déception

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM sera l'un des clubs les plus actifs cet été sur le marché des transferts. Parmi les joueurs qui intéressent beaucoup la direction phocéenne : Mason Greenwood.

Roberto De Zerbi ne veut plus perdre de temps à l'OM. L'Italien sait que la reprise du championnat pointe déjà le bout de son nez et que son effectif a encore besoin d'être renforcé. Il ne manque pas d'idées au mercato et souhaite que sa direction s'active. L'OM multiplie les pistes, notamment en attaque. L'objectif est de faire venir des joueurs fiables pour le plus haut niveau et capables de gérer la pression de la cité phocéenne. Le profil de Mason Greenwood a rapidement tapé dans l'oeil de l'Olympique de Marseille. L'Anglais serait même chaud pour venir même s'il ne fait pas de l'OM sa grande priorité...

L'OM grillé sur le fil pour Greenwood ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mason Greenwood (@masongreenwood)

Selon les informations d'Alfredo Pedulla, le joueur de Manchester United aurait en effet en tête de signer le plus rapidement à la Lazio ! L'ailier aurait même donné son accord au club romain. Bonne chose néanmoins pour l'OM, le fait que le deal ne soit pas si simple à finaliser pour la Lazio. United demande entre 33 et 35 millions d'euros pour lâcher Mason Greenwood. Une offre italienne de 20 millions d'euros vient récemment d'être refusée par la direction mancunienne. Si l'Olympique de Marseille veut griller tout le monde dans ce dossier, il faudra faire vite et aligner le montant demandé par les Red Devils. Il ne s'agira aussi de ne pas perdre trop de temps avec un dossier mal embarqué et dont l'issue n'est que peu probable. Nul doute que Roberto De Zerbi a d'autres idées en tête. Selon les derniers échos, l'OM travaille sur le recrutement d'un attaquant d'envergure qui était présent à l'Euro 2024. Reste à connaitre son identité.