Giovanni Reyna ‍: Ce club qui pourrit encore le mercato de l'OM

L’OM a ciblé Giovanni Reyna pour renforcer son secteur offensif d’ici la fin du mercato et des négociations avancées ont démarré avec le joueur ainsi qu’avec le Borussia Dortmund. Nottingham Forest, qui empêche déjà Nuno Tavares de signer, menace toutefois Marseille dans ce dossier, ce qui fait grimper les enchères.

A la recherche d’un joueur créatif pour suppléer Amine Harit et Azzedine Ounahi dans ce rôle, l’Olympique de Marseille a identifié Giovanni Reyna comme un potentiel renfort très intéressant. D’ici la fin du mercato, le club phocéen aimerait donc recruter un latéral gauche pour remplacer Renan Lodi mais également un milieu offensif et Mehdi Benatia est fan du profil de l’international américain du Borussia Dortmund. Des discussions ont été engagées avec le joueur ainsi qu’avec le Borussia Dortmund mais pour l’heure, il est difficile de savoir où jouera Giovanni Reyna la saison prochaine. Et pour cause, le journaliste Florian Plettenberg dévoile que Nottingham Forest est un sérieux concurrent pour l’Olympique de Marseille dans ce dossier.

⬛️🟨 News #Reyna: Two verbal agreements in place, with Forest (as revealed) and Marseille (via @DiMarzio) ✔️



📍Forest bosses, very optimistic to sign him in the next days.



📍But: NO agreements with #BVB yet! Boss Kehl in talks with the clubs but Dortmund will only agree to a… pic.twitter.com/FWkJVM1jW8