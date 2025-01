Gimenez trop cher, l'OM active un plan B à Brighton

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM se prépare à perdre Elye Wahi dans les prochaines heures. L'attaquant va filer à Francfort mais sera remplacé par la direction phocéenne.

Quelques mois seulement après son arrivée à l'OM en provenance du RC Lens, Elye Wahi va déjà quitter la cité phocéenne. L'attaquant français n'a jamais vraiment trouvé sa place au sein du système de Roberto De Zerbi. Un coup dur pour les Marseillais, qui avaient tout de même misé 25 millions d'euros sur lui. Heureusement pour toutes les parties, Francfort a débarqué ces dernières heures avec une belle offre pour s'attacher les services de l'ancien Lensois. Il faut désormais boucler le deal mais aussi prévoir un remplaçant pour Wahi. La direction marseillaise est au travail pour dénicher la perle rare. La priorité numéro 1 de l'OM s'avère être Santiago Gimenez, qui évolue du côté de Feyenoord. Problème, le club néerlandais est dur en affaires et réclame 40 millions d'euros pour lâcher le Mexicain cet hiver.

L'OM pourrait trouver son bonheur du côté de Brighton

Face à la situation, et même si l'OM compte encore négocier pour Gimenez afin de baisser son prix, les Phocéens sont forcés d'avoir d'autres plans en tête. Selon les informations de Adam Manseur, le club marseillais a récemment sondé Brighton pour un transfert de son attaquant Evan Ferguson. Reste à savoir si le club anglais sera intéressé ou non par le départ de son buteur irlandais, actuellement blessé. Un prêt pourrait être envisagé afin de rendre une opération réalisable, Ferguson étant estimé aussi à 40 millions d'euros par Brighton. Les choses s'accélèrent en tout cas du côté de la Canebière. L'OM n'a plus de temps à perdre et ne veut pas affaiblir son secteur offensif. Roberto De Zerbi a des ambitions fortes et veut se donner les moyens de les concrétiser.