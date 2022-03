En galère au Bayern, Bouna Sarr appelle l’OM au secours

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Très peu utilisé par Julian Nagelsmann au Bayern Munich, Bouna Sarr n’est pas contre un retour en Ligue 1. Et plus particulièrement à l’Olympique de Marseille qu’il avait quitté à l’été 2020 pour la Bavière.

Entré en jeu contre le Red Bull Salzbourg (7-1) mardi, en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, Bouna Sarr a pu disputer l’intégralité de la deuxième période. Un temps de jeu précieux pour le latéral droit du Bayern Munich, très peu utilisé par l’entraîneur Julian Nagelsmann cette saison. On peut même dire que son passage en Allemagne est pour le moment un échec depuis sa signature inattendue à l’été 2020. D’ailleurs, le champion d’Afrique avec le Sénégal ne s’en cache. Mais tient tout de même à signaler qu’une blessure à un genou ne l’a jamais lâché au Bayern.

« Ça m'a suivi, ça ne m'a pas permis d'être à 100% et de donner le meilleur de moi-même, s’est défendu Bouna Sarr dans un entretien accordé à Canal+. (…) C'est vrai que les gens commencent à porter un regard sur toi en disant : "Il n'est pas prêt, il n'est pas au niveau." Ce que je peux comprendre. Je ne vais pas me cacher derrière cette excuse parce que plein de joueurs arrivent à jouer diminués. Mais je pense que c'est un des facteurs. (...) J'aimerais avoir ma chance, avoir plus d'opportunités d'être sur le terrain, de me montrer et de prouver que je ne suis pas là par hasard. »

🗨️ "Évidemment que j'aimerais retourner à l'OM un jour"



Bouna Sarr évoque son amour pour le club marseillais 🗣️



L'interview de @raphaeldome à retrouver bientôt sur myCANAL 🔜



▶️ https://t.co/IH2nOcYw4F pic.twitter.com/eAoeINuHcD — Canal Football Club (@CanalFootClub) March 8, 2022

Mais en cas d’échec définitif, un retour en Ligue 1 ne lui déplairait pas. « Pourquoi pas ? L'idéal ce serait de revenir à Marseille, a confié l’ancien Olympien. J'espère que ce sera à Marseille si je reviens. Autour de moi, tout le monde connaît l'amour que j'ai pour Marseille donc j’aimerais forcément y revenir un jour, je ne sais pas quand, mais ce sera toujours avec plaisir. J’y suis resté cinq ans, mine de rien cinq ans c’est énorme dans une carrière. Je pense que c’est là-bas que je me suis accompli en tant que joueur et avant tout en tant qu’homme. Je suis parti avec de très bons rapports avec les supporters marseillais, et je les aime comme ils m’aiment je pense. » Le message est transmis.