EL : L'OM se paye Bilbao en beauté

À fond pendant 90 minutes, l'Olympique de Marseille a parfaitement géré son huitième de finale aller de l'Europa League au Vélodrome contre l'Athletic Bilbao (3-1).

Dans le dur ces deux dernières semaines, à cause notamment d'une double défaite contre le PSG, le club phocéen voulait absolument repartir de l'avant sur la scène européenne. De la volonté à l'acte il n'y a qu'un pas, et Marseille débutait donc son match sur les chapeaux de roues. Dès la première minute de jeu, Ocampos profitait d'un excellent travail de Thauvin côté droit pour ouvrir la marque au second poteau (1-0 à la 1ère). Après une belle parade de Mandanda (6e), l'OM doublait même la mise avec Payet, qui marquait sa première réalisation en Europe depuis 2009 d'une demi-volée (2-0 à la 14e). Marseille multipliait ensuite les occasions avec Germain (17e, 18e, 40e), mais c'est Bilbao qui revenait au score juste avant la mi-temps grâce à un penalty très discutable d'Aduriz (2-1 à la 45-3e)...

Après la pause, l'OM repartait à l'offensive, et Ocampos s'offrait un doublé d'un tir croisé après un service de Payet (3-1 à la 58e). En fin de match, et malgré la sortie sur blessure de Thauvin (63e), Marseille essayait d'alourdir le résultat, mais Njie (67e, 90+3e) et Ocampos (83e) butaient finalement sur la défense basque... Grâce à cette première victoire du mois de mars avec deux buts d'écart (3-1), l'OM prend donc l'avantage sur Bilbao avant le match retour de jeudi prochain au Stade San Mamés, où Marseille devra assurer le coup pour filer en quarts de finale.