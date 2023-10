EL ‍: L'OM corrige l'AEK et prend la tête ‍!

Dans : OM.

Par Alexis Rose

3e journée de l’Europa League :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - AEK Athènes : 3-1.

Buts : Vitinha (27e), Harit (60e sur penalty) et Veretout (69e sur penalty) pour l’OM ; Pineda (53e) pour l’AEK Athènes.

Expulsion : Stankovic (57e) pour l’AEK Athènes.

Un peu à la peine en championnat, l’Olympique de Marseille a retrouvé le sourire en remportant sa première victoire de la saison en Europa League face à l’AEK Athènes (3-1), grâce notamment à deux penalties.

Suite à un début de match à l’avantage des Phocéens, avec de multiples occasions de Ndiaye (5e, 20e, 23e), l’OM ouvrait logiquement la marque à la demi-heure de jeu. Sur un centre de Clauss, Vitinha dominait Vida avant de tromper Stankovic d’une reprise décroisée du droit (1-0 à la 27e). Juste avant la pause, l’AEK pensait égaliser, mais le but de Zuber était refusé pour un hors-jeu (45e+2). Une alerte qui ne réveillait pas les Marseillais, puisque dès le retour des vestiaires, Athènes marquait vraiment avec un but en deux temps de Pineda (1-1 à la 53e).

Pas de quoi inquiéter l’OM longtemps, puisque Stankovic plombait son équipe quelques minutes plus tard en ratant sa relance avant de faucher Vitinha dans sa surface : penalty et carton rouge après visionnage de la VAR (57e). L’offrande était transformée par Harit, qui trompait l’entrant Athanasiadis sur la droite (2-1 à la 60e). Un penalty suivi d’un autre puisqu’Amrabat accrochait ensuite Lodi (68e). Même sanction et même punition pour les Grecs, vu que Veretout alourdissait l’écart avec un penalty tiré plein de sang froid (3-1 à la 69e).



Grâce à cette victoire, la première en EL cette saison après deux nuls, l’OM s’empare de la tête du Groupe B en doublant l’AEK avec ses 5 points. Marseille compte trois unités d’avance sur l’Ajax, qui affrontera Brighton à 21 heures. Avec ce succès, le groupe de Gennaro Gattuso se met en tout cas dans de bonnes conditions avant de retrouver l’OL dans l’Oympico de la Ligue 1 dimanche.