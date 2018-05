EL : Ce joueur du PSG refuse de supporter l'OM en finale

Dans : OM, PSG, Europa League.

Véritable taulier du Paris Saint-Germain cette saison, Marquinhos sera forcément devant sa télévision mercredi soir à l’occasion de la finale de l’Europa League entre l’Olympique de Marseille et l’Atlético Madrid. Et si beaucoup de joueurs de Ligue 1 ont affiché leur soutien au club olympien ces derniers jours, Marquinhos a affirmé sur Canal Plus qu’il était inenvisageable pour lui de supporter l’équipe de son ami Luiz Gustavo. « En tant que joueur du PSG », il est « impossible » pour l’ancien défenseur de l’AS Roma d’afficher son soutien à Marseille.

« Si je vais regarder la finale de l’Europa League ? Oui, mais pas en tant que supporter de l’une des deux équipes. C’est bien pour le football français s’il y a une quatrième équipe en Ligue des Champions. Mais en tant que joueur du PSG, il est impossible pour moi de supporter l’Olympique de Marseille » a expliqué Marquinhos. Des déclarations qui devraient satisfaire les supporters du club de la capitale après la polémique du « likegate » de Thomas Meunier, lequel avait été très critiqué par les fans du PSG pour avoir aimé une photo d’un tifo du Stade Vélodrome contre Salzbourg.