Du maintien aux trophées, l’OM va tous vous bluffer

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après un début de saison compliqué, l’Olympique de Marseille a atteint la trêve hivernale sur une dynamique positive. En confiance, les Marseillais espèrent poursuivre sur leur lancée et soulever des trophées en fin d’exercice.

On peut parler d’un effet Gennaro Gattuso à l’Olympique de Marseille. Mal embarqués en début de saison, les coéquipiers de Jordan Veretout s’installaient dangereusement en deuxième partie de tableau en Ligue 1, jusqu’à la remontée entamée sous les ordres de l’Italien. « Il y a deux mois, tout le monde nous voyait au fond du trou, tout le monde parlait du maintien, s’est souvenu le milieu de terrain. Aujourd'hui, on a su remonter la pente, montrant une belle image de Marseille lors de ces derniers matchs. »

Nos 🔵⚪️ préparent avec application leur 𝙥𝙧𝙚𝙢𝙞𝙚𝙧 𝙢𝙖𝙩𝙘𝙝 de l’année 🏃



🔜 #USTLOM pic.twitter.com/fFQ9xJ5AaY — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 3, 2024

Avec une série de six matchs sans défaite en Ligue 1, dont quatre victoires, l’Olympique de Marseille s’est replacé dans la course aux places européennes. Le club phocéen s’est également qualifié pour les barrages de la Ligue Europa. Suffisant pour redonner confiance aux Olympiens. Interrogé sur ses ambitions, Jordan Veretout a en effet affiché son envie de remporter un, et pourquoi pas deux trophées cette saison.

« Gagner des titres est une expérience extraordinaire, a témoigné l’international français en évoquant d’abord la Coupe de France. Ce sont des moments qui restent gravés dans la tête d'un footballeur. Et encore plus à Marseille, je pense que ramener un trophée ici, c'est quelque chose d'inimaginable. Donc, on a envie et il faut se motiver pour pouvoir ramener cette coupe à la maison. (…) On va dire que c'est le trophée le plus rapide à aller chercher. Mais c'est qu'au début d'une saison on a des objectifs. »

Veretout voit grand pour l'OM

« Je pense qu'en championnat on est bien revenus et notre objectif c'est la Ligue des Champions clairement. En Ligue Europa, on a passé ce tour de poule, maintenant on va aller le plus loin possible et pourquoi pas la gagner, et en Coupe de France c'est pareil. On est des compétiteurs, on a envie de gagner des trophées et c'est sûr que oui, on a envie de ramener cette coupe à Marseille. Maintenant, ça passe par des étapes et il y aura déjà une étape dimanche et ensuite on verra si on passe ce tour à l'avenir », a tempéré Jordan Veretout avant le match contre Thionville (N3) ce week-end.