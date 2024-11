Dimitri Payet de retour à l'OM, c'est signé

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a connu pas mal de changements au sein de son organigramme ces derniers mois. Le projet autour de Pablo Longoria, Roberto De Zerbi et Medhi Benatia est lancé et plein de promesses.

A Marseille, la récente arrivée de Roberto De Zerbi a redonné un coup de fouet aux supporters. Ces derniers espèrent vivement que l'OM joue les premiers rôles en Ligue 1 et retrouve la Ligue des champions à l'issue de la saison. Pour le moment, les Phocéens sont bien partis pour réaliser de belles choses, même si De Zerbi aura besoin de plus de temps pour tirer le meilleur de ses troupes. Peut-être aura-t-il aussi besoin de l'apport d'une nouvelle personne dans son staff ? Et cette personne ne pourrait être nulle autre que... Dimitri Payet. Si le joueur évolue à Vasco De Gama au Brésil, il pourrait prochainement raccrocher les crampons et rejoindre la Canebière...

Payet et l'OM, c'est reparti

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dimitri Payet (@payetdimitri27)

En effet, Dimitri Payet a récemment signé un contrat spécial avec l'Olympique de Marseille. Un contrat qui lui permet de rejoindre le staff à l'issue de sa carrière. Et à 37 ans, la date approche. Invité ces dernières heures sur La Chaine L'Equipe, l'ancien du FC Nantes a confirmé qu'il rejoindrait bien l'OM quand il aura raccroché les crampons : « Avec Marseille c’est très clair, il y aura un retour, il y a quelque chose de signé. On en discutera plus dans les détails. Je veux aider, être utile et continuer à faire grandir l’OM ». Voilà de quoi sans doute faire plaisir aux fans et observateurs du club phocéen, très attachés à Dimitri Payet. A noter que le joueur s'est aussi exprimé sur Roberto De Zerbi. Et il ne tarit pas d'éloges sur l'ancien de Brighton : « C'est un coach qui peut faire quelque chose de grand à Marseille. (...) Je regarde tous les matchs de l'OM. Quand De Zerbi a signé, j'étais le premier à féliciter le président ». Un bon signal envoyé pour une future collaboration à l'OM.