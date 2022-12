Dimitri Payet au régime, l'OM va se régaler

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Remplaçant lors de la première partie de saison, Dimitri Payet aura un gros rôle à jouer après la trêve à l’OM en raison de la blessure d’Amine Harit.

Capitaine de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet a malheureusement passé plus de temps sur le banc des remplaçants que sur le terrain avec le brassard autour du bras lors de la première partie de saison. En effet, Igor Tudor a rapidement vu le Réunionnais comme un remplaçant et a installé un trio offensif composé de Sanchez, de Guendouzi et d’Harit. L’international marocain s’est gravement blessé et ne devrait pas rejouer cette saison, ce qui va offrir plus de temps de jeu à Dimitri Payet après la trêve. Mais pour enchainer les matchs et être performant, l’international tricolore a besoin d’être affûté, ce qui n’a pas toujours été le cas ces dernières années. Qu’en sera-t-il début 2023 ? A en croire Le Phocéen, qui a consacré un dossier à l’ex-meneur de jeu de West Ham, il n’y a pas d’inquiétude à avoir à ce niveau-là.

Dimitri Payet prêt à tout casser en 2023 avec l'OM

Effectivement, Dimitri Payet serait conscient qu’il y a un très gros coup à jouer après la trêve et a ainsi pris toutes les dispositions nécessaires pour être au top de sa forme. « Le Réunionnais n’est pas le premier des choix d’Igor Tudor, au contraire de Jorge Sampaoli la saison passée. Pour autant, le meneur de jeu olympien veut changer les choses et avoir la confiance de son entraîneur. Il serait arrivé affûté lors du stage effectué à Marbella, il y a deux semaines. De quoi faire changer d'avis Igor Tudor ? L'avenir nous le dira... L'ancien manager de l'Hellas Verone aura sans doute besoin de son milieu offensif. Dans son système, en 3-4-2-1, avec deux meneurs de jeu, Payet aurait sa place » écrit le média pro-OM, pour qui Dimitri Payet aura un rôle à jouer lors de la seconde partie de saison à Marseille, encore plus si le départ de Gerson venait à se confirmer, ce qui n’est pas encore le cas pour l’instant. Quoi qu’il en soit, Dimitri Payet aura plus de temps de jeu après la trêve par rapport au début de saison. A lui d’en profiter et de redevenir un joueur essentiel de l’OM. Il a pour le moment réussi sa rentrée avec un but ce lundi contre Nîmes, en match amical (1-1).