Di Méco soutient les supporters et convoque aussi McCourt

Eric Di Méco a pris la parole pour demander à Frank McCourt de venir régler le problème entre Pablo Longoria et les supporters. L'ancien joueur de l'OM, qui accorde beaucoup d'importance aux groupes, veut que chacun y trouve son compte.

Ancien joueur historique de l’Olympique de Marseille, Eric Di Méco est une voix qui compte chez les supporters de la cité phocéenne. L’ex-défenseur a souvent le micro en raison de son travail chez RMC et il a pris la parole dans le marasme actuel afin d’essayer d’y voir clair. Pour Di Méco, il faut que Pablo Longoria reste en poste malgré sa volonté de se mettre en retrait, et que Frank McCourt vienne pour calmer le jeu et remettre tout le monde dans le bon ordre. Un séjour en France qui est toujours aussi rare pour le propriétaire américain, qui est très sollicité dans son pays, et vient de passer une partie de l’été dans le sud de la France. Un retour n’est pas programmé, mais le « boss » doit se montrer pour le bien du club, annonce l’ancienne faucheuse de l’OM.

Pablo Longoria anti-Marseillais, les supporters de l'OM accusent https://t.co/z7z2m2Nrbx — Foot01.com (@Foot01_com) September 21, 2023

« Il faut qu'il reste président de l'OM, au moins pour finir la saison proprement. L'actionnaire doit venir rapidement à Marseille pour soutenir son président, c'est la moindre des choses, a estimé le champion d'Europe 1993. Diriger un club comme l'OM depuis les Etats-Unis, c'était voué à l'échec quoiqu'il arrive à un moment donné. Ce n'est pas possible, il faut être là et prendre la température du club. Ce club n'est pas comme les autres », a livré Eric Di Meco, qui a beaucoup surpris ces derniers jours en prenant la défense des supporters, dont il reconnait la grande importance, mais aussi le grand pouvoir à Marseille. « Ils ont un pouvoir de nuisance très important dont il faut tenir compte. Il faut qu'il y ait un gentlemen's agreement pour finir la saison proprement », a lancé le consultant. Pour le moment, cela n’en prend pas la bonne direction puisque Pablo Longoria a laissé entendre que le club était ingérable depuis le début en raison des supporters et de la pression qu’ils mettaient, tandis que les fans viennent eux d’accuser Pablo Longoria de tous les maux, du centre de formation au mercato en passant par les changements d’entraineurs.