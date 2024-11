Deux retours en force, l'OM tient ses recrues

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Excellents sur la pelouse de Nantes le week-end dernier, Quentin Merlin et Pol Lirola ont certainement une grosse carte à jouer avec Roberto De Zerbi. Des retours qui font du bien et qui peuvent inciter la direction de l’OM à ne pas acheter de latéraux cet hiver.

Après une période plus compliquée depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille est revenu au bon moment et a repris la deuxième place à l’AS Monaco à la différence de buts après son succès à Nantes (1-2). Au cours de ce match, Quentin Merlin et Pol Lirola se sont montrés à leur avantage, redonnant un élan positif à une équipe dans le dur depuis quelques matchs. Dans le système de Roberto De Zerbi, ces deux latéraux ont montré qu’à ce poste, malgré les absences récentes, l’OM possède des joueurs solides. A droite, Amir Murillo et Pol Lirola vont se livrer une concurrence féroce d’autant que le Panaméen, qui était l’un des seuls à avoir plutôt surnagé par rapport à la défaite contre le PSG, avait débuté sur le banc à la Beaujoire. Il s’agit d’une excellente nouvelle dans l’optique du mercato.

Le retour des latéraux, une bonne nouvelle pour l’OM

Avec le retour en forme de plusieurs de ses latéraux, l’Olympique de Marseille va peut-être abandonner l’idée de recruter à ce poste cet hiver. Même si Lirola doit encore améliorer son état physique pour enchaîner les matchs et instaurer sur le moyen terme une vraie bataille pour une place de titulaire avec Murillo, son but déterminant sur la pelouse de l’OL fin septembre démontre qu’il peut apporter au collectif. Il en va de même dans l’autre couloir avec Quentin Merlin. Absent depuis la trêve internationale de septembre après une blessure contractée avec les Espoirs, le joueur de 22 ans a montré qu’il n’avait rien perdu de son talent lors de la rencontre sur le terrain de son ancienne équipe le week-end dernier. Son retour va permettre de faire souffler Ulisses Garcia. Comme l’avance Le Phocéen, le fait de voir l’infirmerie se vider dans les couloirs est un problème en moins à gérer pour tout un club, qui espère toujours concurrencer le PSG pour le titre malgré sa défaite dans le Classique il y a deux semaines.