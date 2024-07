De Zerbi promet un mercato de feu à l'OM

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Officiellement intronisé sur le banc de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi espère marquer de son empreinte son passage sur la Canebière. L’entraîneur italien a évoqué la situation du mercato marseillais en conférence de presse.

Le moment que tous les supporters de l’Olympique de Marseille attendaient est enfin arrivé. Après des semaines de négociations interminables entre les différentes parties, Roberto De Zerbi est devenu le nouvel entraîneur de l’OM, après deux années passées à Brighton. Le nouvel homme fort du club phocéen n’a qu’une mission, permettre à Marseille de retrouver le haut du tableau après une huitième place décevante l’an passé en Ligue 1. La direction marseillaise composée de Pablo Longoria et Mehdi Benatia fait tout pour que l’OM ait le meilleur effectif possible et plusieurs mouvements ont déjà été enregistrés. Lilian Brassier et Ismaël Koné se sont officiellement engagés avec l’OM tandis qu’Iliman Ndiaye a lui quitté la Canebière après une seule saison pour rallier Everton. Lors de sa première conférence de presse dans ses nouvelles fonctions, RDZ a justement évoqué le mercato qui s’annonce chaud jusqu’à la dernière journée pour l’OM.

De Zerbi parle du mercato estival de l’OM

"Il va y avoir beaucoup de changements au mercato", prévient Roberto De Zerbi



👉 https://t.co/4IYkUUbKEJ#OM #TeamOM pic.twitter.com/rHKmGa4J2Y — La Provence OM (@OMLaProvence) July 9, 2024

Interrogé sur les mouvements à venir lors des prochaines semaines, l’ancien technicien du Shakhtar Donetsk a assuré être en contact permanent avec sa direction : «J'ai beaucoup parlé avec Pablo, 30 fois au téléphone par jour avec Medhi. Ils ne m'ont pas promis la lune, mais des choses faisables. On travaille beaucoup, sur le mercato. Le club me soutient depuis le début, c'est très important. On va avoir une équipe forte, avec une identité marquée sur le terrain. Les joueurs doivent avoir conscience qu'ils sont privilégiés de jouer à Marseille. On va beaucoup travailler, il y aura des journées sans fin ce mois-ci. On va faire tout notre possible», a-t-il affirmé en conférence de presse ce mardi. Ces dernières heures, le renfort de Mason Greenwood en provenance de Manchester United revient avec insistance, tandis que l'arrivée de Youcef Atal pour renforcer le couloir droit n’a pas été définitivement abandonnée. En tout cas, toutes les composantes du club affirment leurs ambitions, que ce soit les dirigeants qui veulent rattraper leurs erreurs passées ou l’entraîneur qui veut tout faire pour que son équipe soit dynamique et agréable à regarder.