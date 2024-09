De Zerbi c'est le gratin mondial, ce joueur de l'OM hallucine

Dans : OM.

Débarqué en toute fin de mercato estival du côté de l’Olympique de Marseille, Neal Maupay a de grandes ambitions pour la saison à venir. À commencer par celle de récupérer une place de titulaire dans l’équipe de Roberto De Zerbi.

En quête d’un avant-centre en urgence suite à la blessure de Faris Moumbagna en tout début de saison, le club phocéen a directement jeté son dévolu sur Neal Maupay. Et suite à quelques semaines de négociations, le joueur de 28 ans a finalement rejoint l’OM lors des dernières heures du mercato estival. Une vraie recrue de choix pour Pablo Longoria, qui espère que l’attaquant prêté par Everton sera un recrutement bénéfique. Un championnat qu’il connaît parfaitement pour avoir été formé à Nice avant de jouer avec l’ASSE et Brest. Après un passage plutôt remarqué en Angleterre, entre Brentford, Brighton et Everton, Maupay a déjà joué pour l’OM en rentrant à Toulouse le week-end dernier, au lendemain de son arrivée à Marseille. Désormais, et alors qu’il profite de la trêve internationale pour s’intégrer au groupe de Roberto De Zerbi, Maupay espère qu’il va vite retrouver le chemin des filets. Dès ses débuts au Vélodrome avec le maillot marseillais dans le derby contre Nice, son club formateur ? Il l’espère sans trop le dire pour ne pas s’attirer les foudres de ses anciens supporters.

« On a tout pour faire une grande saison »

« L’OM, c’est un club mythique, des joueurs emblématiques, son stade, ses supporters, la ville... Je pense que l'OM est le plus grand club français. Marseille, c’est la plus belle ambiance du championnat. Être ici est un privilège, un honneur, je vais tout faire pour honorer ce maillot et je suis sûr qu'il y a de belles choses qui nous attendent. Les débuts au Vélodrome contre Nice ? Je suis assez excité car ça fait longtemps que j'ai quitté le championnat de France et revenir dans un club comme l'OM est la plus belle porte de retour. J'ai évolué, j'étais un enfant lorsque je suis parti, je reviens en tant qu'adulte. J'ai plus confiance en mes qualités, mon jeu et je sais ce que je peux apporter à mon équipe. Je donne tout pour le maillot que je porte et ma mentalité colle avec celle des supporters et du club. On a tout pour faire une grande saison, surtout que Roberto De Zerbi est l'un des meilleurs entraîneurs du monde », a lancé, sur le site de l’OM, Maupay, qui veut d’abord se faire une place dans le onze de départ de De Zerbi en offrant une concurrence de choix à Wahi, auteur d’un début de saison compliqué.