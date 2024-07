De Zerbi a choisi l'OM, la raison enfin dévoilée

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM sera assurément l'une des équipes à suivre la saison prochaine en Ligue 1. L'arrivée récente de Roberto De Zerbi continue de faire saliver les fans et observateurs du club phocéen.

A Marseille, on attend patiemment le début de la nouvelle saison. L'OM a réussi un coup de maitre, du moins sur le papier, en faisant signer Roberto De Zerbi. L'entraineur italien a été convaincu de rejoindre la cité phocéenne par le duo Longoria-Benatia. Il faudra désormais que tout ce beau monde arrive à se mettre d'accord pour réaliser le meilleur mercato estival possible. Pour le moment, du lourd a déjà débarqué et cela devrait continuer. Pour beaucoup, difficile encore de réaliser qu'un entraîneur comme De Zerbi ait décidé de rejoindre l'Olympique de Marseille, alors que le club sort d'une saison chaotique. Pour Kevin Diaz, cela montre en tout cas à quel point l'OM reste une institution forte.

De Zerbi a choisi l'OM, le choc est encore immense

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet indiqué sur le sujet : « Je ne sais pas si on se rend compte de la portée de ce club. C'est un club particulier. Il y a un top 15 meilleurs entraineurs du monde qui vient à Marseille. Pourquoi il vient ? Le Vélodrome, l'atmosphère et l'engouement autour de l'OM sont extraordinaires, c'est pour ça que De Zerbi vient à Marseille. Si c'est Monaco, pas sûr qu'il vient. Et ensuite, il y a des joueurs qui viennent grâce à De Zerbi. Dans quels clubs ça existe ça ? Cela existe dans très peu de clubs au monde. Le Vélodrome est au centre du projet. C'est pour ça que c'est un club qui m'impressionne beaucoup. Il n'y a que quelques clubs comme ça en France ». Reste maintenant à montrer sur le terrain que l'OM peut assumer ce statut et lutter pour les premières places du championnat.