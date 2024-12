« ‍Croyez moi ‍», il annonce des stars à l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le projet marseillais prend forme, et le recrutement d'ampleur effectué l'été dernier n'est pas une finalité. D'autres joueurs majeurs veulent signer à l'OM désormais.

L’appétit vient en mangeant à l’Olympique de Marseille, qui entame sa reconstruction avec une première partie de saison très correcte, et une deuxième place au classement qui récompense les efforts effectués cet été. Frank McCourt a donné son feu vert à de nouveaux investissements, alors même que son club ne dispute pas de Coupe d’Europe. Résultat, Roberto De Zerbi est arrivé sur le banc de touche, et des recrutements d’ampleur comme Hojbjerg, Rabiot et Greenwood ont été effectués.

Futur directeur sportif de l’OM et déjà conseiller au sein du club, Mehdi Benatia ne peut que savourer la transformation que vit le club provençal, qui veut copier les grands d’Europe en terme de préparation pointue, de centre de performance et de niveau de jeu bien sûr. C’est pourquoi l’ancien défenseur marocain choisit d’annoncer la couleur, à l’heure où le club provençal regarde aussi dans la direction de Paul Pogba. Oui, l’OM ne ferme pas la porte à de nouveaux recrutements d’ampleur.

« L’organisation et la vision incarnées par Longoria, De Zerbi et le staff inspirent confiance aux agents et aux joueurs. Je suis pas mal connecté avec beaucoup de grands joueurs et croyez moi ils sont intéressés pour venir. Je parle avec beaucoup de très grands coachs dans des grandes équipes européennes et tout le monde reconnaît le projet, tout le monde voit un petit peu les progrès de cette équipe donc ça fait plaisir déjà », a assuré Mehdi Benatia sur les ondes de RMC.

L'OM actif au mercato hivernal

Un message qui va certainement faire saliver les supporters, à savoir que l’OM attire de nouveaux des joueurs majeurs, et l’été dernier l’a démontré. Peut-être le moment de construire une grande équipe, alors que justement le PSG a décidé de se calmer sur les investissements de joueurs majeurs, confiant plutôt un projet sur le long terme à Luis Enrique. En tout cas, il y aura du mouvement au mercato hivernal, le dirigeant marseillais l’a bien expliqué. « On va essayer de regarder à toutes les lignes, où le coach estime qu'il faut retoucher. On a pris quelques buts de trop en début de saison. Le coach a commencé à trouver son ossature. A ceux qui sont derrière de pousser. Il faudra renforcer intelligemment », a demandé l’ancien joueur du Bayern Munich, persuadé qu’il y a quelques belles retouches à faire au mois de janvier.