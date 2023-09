Crise à l'OM, Javier Ribalta claque la porte

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La tempête souffle à l'OM, où Marcelino a démissionné avec effet immédiat et ne sera pas du déplacement à Amsterdam. Le directeur du football Javier Ribalta va l'imiter... en attendant peut-être Pablo Longoria.

La réunion de lundi soir entre les responsables des groupes de supporters et la direction de l'Olympique de Marseille a laissé de grosses traces. Marcelino a d'ores et déjà pris la décision de quitter le club après seulement cinq journées de championnat, une décision définitive qui n'est pas liée à l'avenir de Pablo Longoria. Choqué par les propos tenus par les Ultras lors de la réunion de lundi au centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus, Marcelino quitte l'OM et rentre auprès de sa famille en Espagne. L'avenir de Pablo Longoria est plus incertain que jamais, alors que le président marseillais a dialogué mardi avec le propriétaire du club, Frank McCourt. Longoria s'est mis en retrait en attendant de prendre une décision ferme et définitive mais selon Sports Zone, le dirigeant espagnol est très marqué et songe sérieusement à jeter l'éponge.

Sauf retournement de situation, Marseille devrait communiquer le départ de Ribalta & Marcelino. #OM — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) September 20, 2023

C'est précisément ce que va faire Javier Ribalta, homme de confiance de Pablo Longoria et directeur du football à l'Olympique de Marseille. D'après les informations de l'insider, à moins d'un improbable retournement de situation, l'OM va prochainement communiquer au sujet des départs à venir de Marcelino, et de Javier Ribalta. Un coup dur de plus pour Pablo Longoria, qui va donc perdre son principal homme de confiance, précieux en période de mercato notamment. Les prochaines heures seront décisives pour savoir si le président olympien, dont le travail durant les trois dernières années a été salué par l'ensemble des supporters marseillais ou presque, démissionnera lui aussi ou s'il décidera finalement de rester avec la mission périlleuse de trouver un nouvel entraîneur pour succéder à Marcelino.