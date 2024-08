Cornelius à l’OM, il est « ‍assez surpris ‍»

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le mercato continue d'avancer à l'OM, et Derek Cornelius va signer pour renforcer la défense. Un choix étonnant, y compris pour un de ses anciens coéquipiers.

La fin de semaine s’annonce chaude à Marseille, où l’OM devrait annoncer plusieurs signatures. A commencer par celle de Derek Cornelius, que Pablo Longoria est allé chercher en Suède. Un défenseur central canadien de 28 ans qui n’était pas spécialement dans le viseur des grands d’Europe, voilà une surprise dont Pablo Longoria est le spécialiste. Vu contre la France en amical ou lors de la Copa America, Cornelius a visiblement marqué des points, au point que l’OM débourse 3,8 millions d’euros pour le faire venir depuis Malmö, qui n’a pas pu résister face à une telle offre. Le joueur d’origine jamaïquaine, qui a la particularité d’être né dans la ville d’Ajax au Canada - qui pour la petite histoire a hérité de ce nom en honneur d'un croiseur britannique de la deuxième guerre mondiale, et pas du club de football néerlandais - a connu un parcours atypique. Des débuts au Canada, puis des passages en divisions inférieures en Allemagne, en Serbie, en Grèce puis en Suède.

En Grèce, il n'a pas marqué les esprits

Le voir ainsi débarquer à l’OM est clairement étonnant aux yeux de son ancien coéquipier au Panetolikós, l’ex-messin Rudy Gestede. « A ce moment-là, il n’était pas encore au point techniquement et tactiquement. Je suis assez surpris qu’il ait évolué aussi rapidement pour devenir un joueur de l’OM. Il n’était pas vraiment un relanceur, mais il n’avait pas peur de prendre le ballon. La confiance en lui permet de jouer à un niveau assez élevé, sans avoir les qualités naturelles d’un grand défenseur central. Mais comme il travaille énormément et a pris une certaine confiance en lui, il mérite ce qui lui arrive », a noté son ancien coéquipier à Panetolikos, club qui a notamment accueilli les ex de l’OM Akalé ou Bamogo.

Des progrès rapides donc qui lui vaut une place à l’OM, même si elle ne sera pas toute chaude pour lui, car il arrive au même poste que Lilian Brassier, recruté pour 10 ME en provenance de Brest cet été.