Contrairement à Neymar, l’OM écoute Mbappé

Par Eric Bethsy

Actuel dauphin du Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille a définitivement adhéré aux méthodes d’Igor Tudor. L’entraîneur croate met notamment l’accent sur l’hygiène de vie si importante pour le Parisien Kylian Mbappé.

Quelques mois ont suffi à Igor Tudor pour se mettre les Marseillais dans la poche. Ce n’était pourtant pas gagné à son arrivée, lorsque ses méthodes et ses décisions agaçaient autant les supporters que ses propres joueurs. Mais les bons résultats ont progressivement dissipé les tensions. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille fait désormais l’unanimité au sein de son vestiaire, où les coéquipiers de Valentin Rongier adhèrent totalement à ses consignes notamment axés sur l’hygiène de vie au quotidien.

Les consignes de Tudor

« Il demande beaucoup de discipline, et pas seulement sur le terrain, dans la vie de tous les jours, a décrit le milieu de terrain au micro de beIN Sports. Il insiste sur tous les détails : la ponctualité, la nutrition… Ce sont des choses normales mais le coach est strict à propos de ça. Bien sûr, au début, c’était un peu bizarre car on n’était pas habitué à ça avec Sampaoli mais, si je devais décrire le coach, je dirais que son éthique de travail et sa dévotion le définissent le mieux. »

Mbappé mardi soir : il faut bien manger et bien dormir …

Neymar mercredi soir : poker et Mac Do … le cirque PSG en tournée mondiale… 😂😂 — Daniel Riolo (@DanielRiolo) February 16, 2023

« Le coach insiste sur le fait qu’on doit se concentrer sur nous avant tout, sur ce qu’on doit éviter, a confié le vice-capitaine de l’Olympique de Marseille. Il estime que si l’on applique sa philosophie, on peut mettre en difficulté n’importe quelle équipe de la planète. Il faut être au top physiquement, sinon c’est très difficile. Il faut aussi se concentrer sur les détails, que ce soit offensivement ou, encore plus important, défensivement. » A croire que les Marseillais, contrairement à Neymar, valident les conseils de Kylian Mbappé après la défaite du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich (0-1) mardi en Ligue des Champions.