Conte se montre généreux avec l'OM au mercato

Par Mehdi Lunay

L'OM rêve d'ajouter un nouvel attaquant à sa panoplie. Les regards phocéens se tournent vers Naples et Giacomo Raspadori. L'international italien est peu utilisé par Antonio Conte, lequel n'exclut plus le transfert du joueur de 24 ans.

L'Olympique de Marseille est-il suffisamment armé offensivement ? Deuxième attaque de Ligue 1 derrière le PSG avec 27 buts inscrits, le club phocéen n'a pas de souci à se faire en théorie. Seulement, aucun de ses attaquants n'est dans une forme exceptionnelle, à part peut-être Luis Henrique. Buteur cinq fois en août, Mason Greenwood a vu son rythme sérieusement diminuer ensuite. De gros doutes persistent sur la qualité d'Elye Wahi et de Neal Maupay, deux buts chacun cette saison. L'arrivée d'un nouveau buteur à l'OM ne serait pas de trop pour atteindre le podium en fin de saison. En ce sens, Giacomo Raspadori est un profil idéal.

Conte ouvre la porte à un transfert de Raspadori

Le petit attaquant de Naples (1m72) est ciblé par la direction olympienne selon les informations des médias italiens. Raspadori a déjà porté 36 fois le maillot de l'équipe d'Italie dans sa carrière avec un Euro 2020 à la clé. Souvent utilisé dans une attaque à deux, il sait néanmoins s'adapter à différentes tactiques et à différents entraîneurs. Peu utilisé cette saison par Antonio Conte avec deux titularisations seulement en Serie A, il est à la portée de l'OM. Reste à convaincre l'entraîneur napolitain de céder son joker de luxe alors que les Partenopei visent le Scudetto. Heureusement, le bouillant Conte est ouvert aux envies d'ailleurs de Raspadori.

« En ce qui concerne Raspadori, c’est comme les autres, c’est un joueur important et fort. Mon intention est de renforcer Naples, pour le présent et pour l’avenir. Cette année, nous ne concourons que dans le championnat et en coupe d’Italie. Nous n’avons pas de matches dans d’autres compétitions et ça devient difficile de lui donner des minutes après les titulaires, cela ne veut pas dire que seuls les titulaires jouent, tout le monde contribue. J’ai laissé partir des joueurs que je trouve forts. Je l’ai fait cet été, même en ayant raison, et nous le ferons en janvier », a t-il confié en conférence de presse. Des paroles rassurantes pour l'OM même si le prix réclamé par Naples, 20 millions d'euros, reste problématique à ce stade.