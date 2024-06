Conceiçao et Porto c'est fini, l'OM l'attend ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Ce lundi soir, la presse portugaise annonce que Sergio Conceiçao n'est plus l'entraîneur du FC Porto. Le technicien devrait débarquer rapidement sur le banc de l'OM.

Après une longue réunion ce lundi entre les avocats du FC Porto et ceux de Sergio Conceiçao, un accord a été trouvé et les médias portugais confirment que le coach de 49 ans n'est désormais plus l'entraîneur du club de la capitale du Nord. Depuis quelques jours la tension était extrême entre Conceiçao et André Villas-Boas, le nouveau président de Porto ayant hérité de ce dossier, puisque son prédécesseur avait prolongé le contrat de l'entraîneur deux jours avant les élections. Et c'est une évidence, AVB ne comptait pas du tout sur Sergio Conceiçao.

« L'entraîneur de 49 ans quitte les commandes du FC Porto après sept saisons. Il a remporté 11 trophées, le dernier étant la Coupe de Portugal, à Jamor, contre le Sporting le 26 mai dernier », confirme A Bola, le média sportif portugais annonçant que c'est Vitor Bruno, adjoint de Sergio Conceiçao avec qui il venait de se brouiller, qui va le remplacer sur le banc du FC Porto. Cela ouvre évidemment la porte à un départ pour l'OM de celui qui connaît la Ligue 1 puisqu'il a dirigé pendant six mois le FC Nantes.

Sérgio Conceição já não é treinador do FC Porto https://t.co/xnkdwS4mqm — SIC Notícias (@SICNoticias) June 3, 2024

Une fois entériné l'échec de l'Olympique de Marseille dans le dossier Paulo Fonseca, Pablo Longoria a fait de Sergio Conceiçao son choix numéro 1. Et L'Equipe précise que le club phocéen a fait l'offre la plus sérieuse arrivée à ce jour sur le bureau de Jorge Mendes, l'agent de l'entraîneur portugais. Même si des clubs italiens peuvent encore se positionner, la venue de Conceiçao à Marseille n'a jamais semblé aussi proche. Une fois que le FC Porto aura officialisé le départ de son entraîneur, tout devrait s'accélérer entre l'OM et ce dernier.