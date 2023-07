Clauss viré de l'OM, un gros se pointe au Vélodrome

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après une première saison plutôt satisfaisante à l’Olympique de Marseille, Jonathan Clauss a attiré l’attention d’un grand club européen. Le latéral droit pourrait en profiter pour franchir un nouveau cap dans sa carrière. Mais pour le moment, l’international français ne se voit pas bouger cet été.

Avec Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang, en attendant un possible rebondissement pour Iliman Ndiaye, Pablo Longoria a confirmé sa capacité à réaliser de jolis coups sur le marché des transferts. Le président de l’Olympique de Marseille n’est pas du genre à miser sur la stabilité et préfère renouveler son effectif à chaque mercato. Cela passera également par des départs, un domaine où le dirigeant se montre moins actif pour le moment.

D'autres départs à prévoir

Après la rupture du contrat de Dimitri Payet, il faut donc s’attendre à d’autres sorties. On sait par exemple que Pablo Longoria ne serait pas contre le transfert de Mattéo Guendouzi. En réalité, pour le patron espagnol, personne n’est vraiment intransférable dans l’effectif. D’où la petite incertitude concernant Jonathan Clauss. En effet, le quotidien régional La Provence nous apprend qu’un cador européen, qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine, suit attentivement la situation du latéral droit.

Nos confrères ne connaissent pas l’identité de ce courtisan mais ce dernier étudierait sérieusement le profil du Marseillais, sans offre transmise à l’heure actuelle. Pour rappel, Jonathan Clauss a déjà été annoncé dans le viseur de l’Atlético Madrid ces derniers mois. Si la piste madrilène se confirme, la destination a de quoi séduire l’international tricolore, sans doute déterminé à retrouver sa place en équipe de France.

Et pourtant, la source ajoute que Jonathan Clauss se voit rester à l’Olympique de Marseille. Celui que l’ancien entraîneur Igor Tudor utilisait comme piston se sent bien au club phocéen. Et se réjouit de retrouver le poste de latéral droit dans le 4-4-2 du nouveau coach Marcelino. Reste à savoir comment réagiraient les différentes parties en cas d’offre concrète et intéressante.