Cet intrus au salaire colossal doit quitter l’OM

Mattéo Guendouzi est poussé vers la sortie par l’état-major de l’OM, qui compte cinq milieux défensifs pour deux places. Mais une partie des observateurs préfèrerait voir Jordan Veretout faire ses valises plutôt que l’ancien Lorientais.

Dans son édition de lundi, le journal L’Equipe confirmait l’information selon laquelle Mattéo Guendouzi est poussé vers la sortie avec insistance par l’état-major de l’Olympique de Marseille. Il faut dire qu’après avoir recruté Geoffrey Kondogbia en provenance de l’Atlético de Madrid lors de ce mercato estival, il y a un véritable embouteillage au milieu de terrain. Au total, Marcelino peut compter sur cinq joueurs (Gueye, Guendouzi, Rongier, Veretout, Kondogbia) pour deux places… sans compter Ounahi, également capable d’évoluer un cran plus bas sur le terrain.

Il est clair que l’OM souhaite se séparer de l’un de ces cinq joueurs d’ici la fin du mercato pour garder un équilibre sportif et financier. Mattéo Guendouzi est celui qui a la plus belle valeur marchande, aux alentours de 25 millions d’euros. Il dispose par ailleurs de quelques touches en Premier League (West Ham, Aston Villa) qui ne se sont pas concrétisées par des offres pour le moment. Mais à Marseille, un joueur cristallise certaines critiques et serait volontiers sacrifié à la place de Mattéo Guendouzi par certains observateurs : Jordan Veretout, recruté l’été dernier en provenance de l’AS Roma.

Veretout poussé vers la sortie à la place de Guendouzi ?

Pilier indiscutable d’Igor Tudor au milieu de terrain, l’international français n’a pas été mauvais mais donne trop souvent l’impression d’être neutre. C’est ainsi que pour Guillaume Dacquet, la priorité du mercato estival de l’OM doit être de trouver une porte de sortie à Jordan Veretout plutôt qu’à Mattéo Guendouzi. « Tout dépend du billet proposé mais avec du recul je pense que ce n’est pas Guendouzi le milieu qui doit partir. Guendouzi capable de se projet avec ballon. Rongier est précieux dans son registre. Gueye est sur une pente ascendante. Kondgobia arrive en patron. Le grand perdant du milieu doit être Jordan Veretout Rien contre lui mais énorme salaire et tous les autres cités sont meilleurs que lui dans certains registres (recup, projection, vision de jeu…) Sa “polyvalence” n’est pas assez influente sur le terrain pour en faire un atout au milieu cette saison » estime l’observateur assidu de l’actualité olympienne.

Un avis massivement partagé par des supporters pas convaincus dans leur ensemble par Jordan Veretout, auteur d’une prestation en demi-teinte contre le Bayer Leverkusen en match amical il y a une semaine. Il sera d’ailleurs intéressant de voir quelle sera la doublette choisie par Marcelino devant la défense pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions sur la pelouse du Panathinaïkos mercredi soir.