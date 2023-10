Cet espoir n’explosera pas, l'OM doit vite le vendre

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très peu utilisé à l’OM, le jeune attaquant camerounais François-Régis Mughe attire les convoitises. Le Borussia Mönchengladbach a manifesté son intérêt pour recruter l’ailier très rapide du club marseillais.

Titulaire à deux reprises depuis le début de la saison en Ligue 1, François-Régis Mughe avait les faveurs de Marcelino, qui appréciait les qualités de vitesse de l’attaquant camerounais. Dans le couloir droit, Mughe était perçu par l’ex-entraîneur de l'Olympique de Marseille comme une alternative crédible à Ismaïla Sarr. Mais avec le changement d’entraîneur, le jeune attaquant marseillais a retrouvé une place sur le banc. Et pour cause, Gennaro Gattuso lui préfère Sarr, Correa ou encore Ndiaye, qu’il a replacé dans un couloir.

Un départ dès le mercato hivernal n’est donc pas à exclure pour François-Régis Mughe. Initialement, c’est vers un prêt que semblaient se diriger les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Mais à la surprise générale, un club de Bundesliga a manifesté son intérêt pour un potentiel transfert : le Borussia Mönchengladbach. Très bien renseigné sur le mercato de l’OM cet été, l’insider Marwan Belckacem estime qu’en cas d’offre avoisinant les 10 millions d’euros, Marseille ne devra pas hésiter à vendre François-Régis Mughe, un joueur sur lequel les supporters phocéens misent peu d’espoir pour l’avenir.

L'OM ne doit pas hésiter à vendre François-Régis Mughe

« Je suis pour le fait de le lâcher dès maintenant si on peut en tirer 7-8 millions d'euros. Comme Bamba Dieng, plus on le lâche au sommet de la hype, mieux c'est pour en tirer quoique ce soit. A supposer que l'info soit vraie, je crois trop peu dans ce joueur pour le garder » estime l’insider, pas persuadé que François-Régis Mughe a les qualités pour exploser à l’OM et rapporter une somme d’argent plus importante d’ici quelques années. Malgré des qualités de vitesse évidentes, Mughe a montré quelques limites techniques lors de ses premières apparitions et cela n’a pas échappé à Gennaro Gattuso, qui ne l’a pas utilisé depuis sa prise de fonctions au club.