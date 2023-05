Ce taulier de Tudor fait poireauter l’OM au mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Moqué à ses débuts en France, Sead Kolasinac est devenu au fil de la saison un titulaire indiscutable à l’OM et une valeur sûre pour Igor Tudor.

Cette saison, Igor Tudor a régulièrement changé les hommes au sein de sa défense à trois. Eric Bailly, Chancel Mbemba ou encore Samuel Gigot et Leonardo Balerdi ont beaucoup alterné, sans que l’on voit toujours une différence de niveau entre tous ces joueurs. Depuis plusieurs mois, un homme est en revanche indiscutable aux yeux de l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, il s’agit de Sead Kolasinac. Dans une position de défenseur central gauche qui est parfaite pour lui, l’international bosnien apporte tout ce dont a besoin Igor Tudor à ce poste : de la vitesse, de l’impact physique et une bonne qualité de relance. Il n’en fallait pas plus pour faire du « tank » comme il est surnommé dans le vestiaire un joueur indispensable à l’OM. Rien de bien étonnant pour Mehmed Bazdarevic, ancien sélectionneur de la Bosnie.

« Il est costaud dans sa tronche. Ce trait de sa personnalité vient de sa famille que je connais un peu et qui lui a donné une bonne éducation basée sur le respect, la rigueur, la discipline. Il parle peu, mais c’est un vrai leader footballistique capable d’amener un groupe derrière lui. Il a progressé techniquement et tactiquement » explique-t-il dans La Provence avant de poursuivre. « Mais il garde une marge de progression intéressante. Il a tout pour grandir plus. Il va devenir encore plus fort. Il s’épanouit dans une atmosphère qui lui convient, lui plaît, avec ce public chaud, cette ferveur, cette passion, ce stade. S’il s’entend avec les dirigeants, je ne vois pas pourquoi il partirait ».

Kolasinac traine à prolonger en faveur de l'OM

Sur ce point, l’incertitude est néanmoins totale. En effet, l’avenir de Sead Kolasinac est encore flou. En fin de contrat avec l’OM au mois de juin, l’ex-défenseur d’Arsenal a reçu une offre de prolongation de deux ans de la part de Pablo Longoria. Une proposition que selon La Provence, le principal intéressé n’a pas encore acceptée, pour des raisons encore inconnues. Or, le temps va commencer à presser dans ce dossier car la concurrence pourrait vite se réveiller face à l’opportunité de recruter un tel joueur pour zéro euro. Pour l’heure, Marseille a encore la main car publiquement, Kolasinac a fait savoir qu’il était bien à l’OM et qu’il se voyait bien prolonger. Mais en interne, cela négocie et pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé