Ce joueur de l'OM qui aborde le dossier Tuchel

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Nommé sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel provoque un débat dans le Royaume. Pour cet Anglais de l'OM, la réponse est claire.

En pleine trêve internationale, un débat assez houleux a lieu en Angleterre sur le nom du futur sélectionneur. Lee Carsley n’étant pas destiné à rester aux commandes de la sélection anglaise, la FA a nommé Thomas Tuchel, l’ancien coach de Chelsea notamment, mais aussi du Bayern Munich, du Borussia Dortmund et du PSG. Une décision qui a fait parler, car si personne ne remet en cause les qualités de l’entraineur, le fait qu’il soit Allemand en a visiblement dérangé certains. Le rivalité est historique entre les deux pays, bien plus qu’avec l’Italie et la Suède, dont sont issus les deux autres sélectionneurs étrangers des Three Lions, à savoir Fabio Capello et Sven-Goran Eriksson.

Thomas Tuchel a fait ses preuves

Concernant les joueurs, les prises de parole sont plutôt favorables, puisque Kyle Walker a demandé du respect pour Thomas Tuchel, qui a tout de même gagné la Ligue des Champions avec Chelsea. Même tendance chez l’international espoirs anglais de l’OM, Jonathan Rowe, qui a été interrogé à ce sujet en conférence de presse ce vendredi. « Il a déjà fait de grandes choses et c'est un grand manager. Si je suis appelé, je serai très heureux, bien sûr. J'aimerais marquer l'équipe nationale de mon empreinte. Je ne sais pas quand ce sera le cas, mais je vais devoir faire mes preuves et mériter cette place », a livré l’ailier marseillais, qui va déjà devoir se faire une place comme titulaire à l’OM, lui qui a surtout été aperçu comme joker pour le moment dans le groupe de Roberto De Zerbi. Ensuite, l’ancien de Norwich aura l’occasion de briller d’avantage, peut-être pour taper dans l’oeil d’un certain Thomas Tuchel.