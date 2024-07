Ce flop veut quitter Dortmund, l'OM fait une offre

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM n'en a pas encore terminé avec son marché des transferts estival. Le club phocéen est notamment à l'affût concernant un nouvel élément offensif.

Roberto De Zerbi sait où il veut emmener son équipe et quelles idées de jeu il veut mettre en place. L'entraîneur italien de l'OM n'est pas venu sur la Canebière pour faire de la figuration et a eu pas mal de garanties de la part de sa direction. L'ancien de Brighton juge primordial de recruter au poste d'attaquant. Comme joueurs visés, l'OM a coché les noms d'Eddie Nketiah ou encore Alexis Sanchez. Mais ces dossiers ne sont pas simples à finaliser. Raison pour laquelle les Marseillais explorent de nouvelles pistes. Et l'une d'elles mène en Bundesliga.

Moukoko, l'OM tente sa chance

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝐘𝐎𝐔𝐒𝐒𝐎𝐔𝐅𝐀 𝐌𝐎𝐔𝐊𝐎𝐊𝐎 #18 (@youssoufa_10)

Selon les informations de ElDesmarque, l'Olympique de Marseille a récemment fait une proposition de contrat à Youssoufa Moukoko. L'attaquant allemand veut quitter le Borussia Dortmund cet été et se montre à l'écoute des offres qui lui sont faites. En manque de temps de jeu dans la Ruhr, Moukoko est évalué à près de 20 millions d'euros. Plus accessible donc que Nketiah, alors qu'Arsenal demande 50 millions d'euros. En plus de l'OM, d'autres clubs veulent tenter leur chance pour le natif de Yaoundé. C'est en effet le cas du Real Betis. D'ailleurs, Youssoufa Moukoko étudie en ce moment l'offre andalouse sans avoir pour autant écarté la possibilité de rejoindre la Canebière. Il y a peu, le Barça et le Real Madrid étaient chauds à l'idée de recruter la pépite de Dortmund. Si sa carrière ne prend pas le tournant espéré pour le moment, l'attaquant de 19 ans a beaucoup à donner. Et il sait que son avenir n'est plus en Allemagne. A l'OM de trouver les arguments pour le convaincre que son projet est idoine pour lui.