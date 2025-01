Ce défenseur à 10 millions éjecté par l'OM, ce n'est pas Brassier

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Désireux d’être actif sur le mercato hivernal, l’Olympique de Marseille cherche surtout à renforcer son secteur défensif. Toutefois, la direction attend de faire partir les indésirables de l’effectif avant de passer à l’action.

Après le dernier match de Ligue 1 disputé par l’Olympique de Marseille en 2024, Pablo Longoria a organisé une conférence de presse au cours de laquelle il a affirmé que chaque départ serait compensé cet hiver. Le mercato ouvert depuis le 1ᵉʳ janvier 2025, la direction phocéenne espère toujours pouvoir modifier son effectif pour les échéances de la deuxième partie de saison. Le secteur défensif a été identifié comme étant le talon d’Achille du groupe de Roberto De Zerbi. Longoria et Benatia doivent ainsi réussir à faire partir des joueurs jugés indésirables avant de faire venir de nouveaux profils.

L’OM pousse trois défenseurs dehors

Selon les informations de Saber Desfarges, l’Olympique de Marseille a bel et bien l’intention de s’activer sur le marché des transferts en janvier. Un défenseur central et un latéral seront recrutés en cas de départ d’un des trois joueurs défensifs poussés dehors. Chancel Mbemba, Lilian Brassier et Bamo Meïté pourraient quitter la Canebière cet hiver. Ce ne sera toutefois pas chose aisée : Pablo Longoria a besoin de liquidités tandis que beaucoup de clubs cherchent plutôt à se renforcer par l’intermédiaire de prêts.

Le journaliste TF1 affirme notamment que Meïté est suivi par les Glasgow Rangers et par Montpellier, lesquels ne souhaitent qu’un prêt sec. Pas de quoi arranger les finances de l’Olympique de Marseille dans l’immédiat. Recruté l’été dernier pour la modique somme de 10,5 millions d’euros, l’ancien Lorientais n’a disputé que 24 minutes toutes compétitions confondues cette saison. S’il veut avoir la chance d’obtenir du temps de jeu, il faudra sans aucun doute qu’il accepte de laisser sa place à l’OM. Même chose pour Mbemba qui n’a pas joué une seule seconde sous les couleurs phocéennes cette saison, et Lilian Brassier, qui n’apporte aucune satisfaction à Roberto De Zerbi.