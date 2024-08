C’est réglé, l’OM a déjà son gardien surprise

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Toujours à la recherche d’un gardien, l’Olympique de Marseille n’a pas trouvé la perle rare. L’entraîneur Roberto De Zerbi a donc commencé la préparation avec l’Espagnol Ruben Blanco qui s’imagine titulaire la saison prochaine.

De Filip Jörgensen à Brice Samba, en passant par Alvaro Valles, on ne compte plus le nombre de gardiens ciblés par l’Olympique de Marseille cet été. Quoi qu’il en soit, le club phocéen n’a toujours pas recruté le portier attendu. Une situation que le journaliste Fabrice Lamperti juge inquiétante à deux semaines de la reprise du championnat. « Pour moi c'est très embêtant », a commenté notre confrère de La Provence pour Football Club de Marseille.

L’OM laisse partir un gardien, ce n’est pas Pau Lopez https://t.co/AUUqC6qAPb — Foot01.com (@Foot01_com) August 2, 2024

« On le sait tous, on connaît le foot, il y a deux postes qui sont fondamentaux. Tu peux faire une bonne saison juste avec un très bon gardien et un très bon attaquant, a expliqué l’observateur marseillais. Donc oui c'est problématique, d'autant que le gardien que veut De Zerbi doit répondre à un profil particulier, c'est quelqu'un qui doit participer au jeu, qui ne doit pas hésiter à relancer. Il cherche vraiment quelqu'un avec un profil extrêmement précis et c'est vrai que ce n'est pas simple pour plein de raisons. On parlait notamment de Jörgensen de Villarreal, finalement c'était trop cher pour l'OM et il a signé à Chelsea. »

Ruben Blanco s'y voit déjà

« On parlait du Lensois Samba, mais pour l'instant Lens demande aussi énormément d'argent. Il y a d'autres gardiens qui ne veulent pas forcément venir donc ce n'est pas évident. D'autant que pour l'instant, c'est Ruben Blanco qui fait toute la préparation, a rappelé Fabrice Lamperti, avant de révéler les ambitions de l’habituel gardien numéro 2. Lui il y croit forcément vu qu'il ne voit personne arriver. N'oublions pas qu'il était arrivé en tant que numéro 1 bis à l'époque. Il y croit, il a envie de saisir l'opportunité, il se dit "pourquoi pas ?". Après, je ne pense pas que tu puisses faire la saison avec Ruben Blanco titulaire de bout en bout. » Rappelons que l’ex-titulaire Pau Lopez est poussé vers la sortie.