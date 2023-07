Buteur ou viré, l’OM menace Vitinha

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Mardi en conférence de presse, Pablo Longoria a apporté son soutien à Vitinha, auteur de six premiers mois compliqués à l’OM. Mais le club phocéen n'a pas l'intention de laisser un temps éternel à l'attaquant portugais, même s'il a coûté une fortune à Marseille.

Recruté pour 32 millions d’euros en provenance de Braga lors du mercato hivernal, Vitinha a marqué deux petits buts en Ligue 1 sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Un bilan famélique pour un avant-centre recruté à prix d’or et qui se classe aujourd’hui comme le joueur le plus cher de l’histoire du club olympien. La pression sera forte sur Vitinha la saison prochaine, d’autant qu’il bénéficera sans doute d’un temps de jeu plus important avec Marcelino que celui dont il disposait sous les ordres d’Igor Tudor.

Longoria s'est entretenu avec l'agent de Vitinha

Différence notable entre les deux coachs : l’Espagnol privilégie un 4-4-2 alors que le Croate jouait invariablement avec un seul attaquant. Mathématiquement, l’attaquant portugais de 23 ans a plus de chances de jouer mais pour cela, il faudra qu’il soit bon… ce qui n’est pas le cas depuis qu’il est à l’OM. A en croire les informations de L’Equipe, Pablo Longoria s’est récemment entretenu avec Hugo Cajuda, l’agent de Vitinha.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vítor Oliveira ⚡️ (@vitinha__99)

Le président de l’OM a tenu un message clair au représentant de l’attaquant portugais, lui faisant savoir qu’il ne le condamnait pas après seulement cinq mois de compétition et qu’il avait plusieurs circonstances atténuantes. En revanche, il est clair selon le quotidien national que la patience de l’Olympique de Marseille avec Vitinha ne sera pas illimitée.

Un point sera fait en novembre

Les dirigeants phocéens ont d’ores et déjà prévu de faire un point en octobre-novembre sur l’évolution de l’ancien buteur de Braga… dans l’optique d’une possible vente au mercato hivernal. « Marcelino, qui veut des attaquants capables de prendre la profondeur, lui donnera sa chance, dans un 4-4-2 qui semble lui correspondre. Et, cette fois, il faudra la saisir » fait clairement savoir L’Equipe. Autrement dit, l’OM a jusqu’à présent été patient avec Vitinha mais à un moment, il faudra que le Portugais justifie les 32 millions d’euros investis par Marseille il y a six mois.