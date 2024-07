Brice Samba priorité de l'OM, Longoria se fâche

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato de l’OM s’est accéléré ces derniers jours, mais un dossier avance moins vite que les autres, celui du gardien. Un nom revient toutefois avec insistance, celui de l’international français Brice Samba.

Depuis plus d’une semaine, l’Olympique de Marseille est d’accord avec Côme pour le prêt avec option d’achat de Pau Lopez mais à ce jour, le gardien espagnol est toujours marseillais. Et pour cause, Pablo Longoria attend logiquement d’avoir trouvé un nouveau gardien avant de libérer l’ancien portier de l’AS Roma, ce qui commence d’ailleurs à agacer le club entraîné par Cesc Fabregas. Il y a quelques jours encore, l’OM pensait tenir le bon bout dans ce dossier après avoir trouvé un accord avec Las Palmas pour Alvaro Valles. Mais le gardien de 26 ans a refusé de rejoindre Marseille, privilégiant la proposition de son club formateur, le Bétis Séville.

Depuis le début du mercato, Roberto De Zerbi est en phase totale avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia mais sur le dossier du gardien, cela est plus contrasté. L’entraîneur de l’OM aimerait un jeune gardien à développer à sa façon et dans ce sens, il apprécie par exemple Illan Meslier. Du côté de l’état-major marseillais, on ne souhaite pas prendre autant de risque et on aimerait une valeur sûre à l’instar de Brice Samba. Le gardien de Lens est d’ailleurs la piste n°1 de Pablo Longoria selon le compte insider La Tribune OM. Lens ne retiendra pas son capitaine après avoir recruté Hervé Koffi, mais il n’est pas question pour les Sang et Or de brader l’international français.

Lens réclame plus de 20 ME pour Brice Samba

Lens réclamerait plus de 20 millions d’euros pour Brice Samba et espère une offre venue de la Premier League ou de l’Arabie Saoudite pour récupérer le plus gros chèque possible. A date, les positions de Lens et de l’OM sont encore éloignées car de son côté, Marseille n’a pas l’intention de débourser plus de 20 millions d’euros pour un gardien de plus de 30 ans. Dans ce dossier, Pablo Longoria a néanmoins un atout de taille car la volonté du joueur est clairement de revenir à l’Olympique de Marseille. La question est maintenant de savoir si un accord pourra être trouvé entre les deux clubs et si en interne, Roberto De Zerbi donnera son aval pour la venue de Brice Samba. Le dossier du gardien devra en tout cas être réglé au plus vite du côté de l’OM, sous peine de faire capoter le transfert de Pau Lopez à Côme, ce qui compliquerait la tâche des dirigeants phocéens pour la suite du mercato.