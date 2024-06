Brassier jusqu'en 2029, l'OM a tout bouclé

Le dossier qui mène Lilian Brassier s'accélère subitement puisque le joueur du Stade Brestois est attendu d'ici lundi à l'Olympique de Marseille.

Sauf retournement de situation, la première signature de l'OM version De Zerbi sera Lilian Brassier le défenseur de Brest. Ce vendredi soir, Florian Plettenberg confirme que tout est bouclé entre le joueur, le Stade Brestois et Pablo Longoria. L'officialisation devrait même intervenir au plus tard lundi, Brassier ayant été convaincu de venir à l'Olympique de Marseille par le futur entraîneur italien du club phocéen. Notre confrère allemand révèle même les détails de cette transaction entre les deux clubs de Ligue 1.

🔵⚪️ Many clubs from the Premier League were keen on Lilian #Brassier but the 24 y/o left-footed central defender has decided to join @OM_Officiel.



Especially because Roberto De Zerbi has convinced him.



➡️ Deal will be done and sealed by Monday at the latest

➡️ One year loan… pic.twitter.com/rmpsWkTJOR