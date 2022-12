Bensebaini à l'OM, son avion détourné

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM a besoin urgemment d'un latéral gauche, en prévision du retour de Nuno Tavares à Arsenal l'été prochain. Le profil de Ramy Bensebaini plaît à Longoria d'autant que l'Algérien sera libre en juin. Mais, le Borussia Dortmund semble avoir été plus convaincant que l'OM.

Une stratégie à double tranchant pour l'OM. L'efficacité de Pablo Longoria au mercato a été louée de tous notamment grâce à ses nombreux prêts malins de joueurs. Nuno Tavares en est le dernier exemple. Le latéral portugais arrivé d'Arsenal pour une saison réalise du bon travail sur le côté gauche marseillais. Néanmoins, en juin prochain, la direction olympienne devra déjà lui trouver un remplaçant et il faudra un élément tout aussi fort et talentueux. Une tâche peu évidente surtout quand on est obligé de compter ses sous comme le club phocéen.

Bensebaini préfère Dortmund à l'OM

Dans cette optique, Pablo Longoria a peut-être trouvé le bon plan en Allemagne. Arrivé de Rennes il y a bientôt quatre ans, Ramy Bensebaini est devenu un cadre solide du Borussia Monchengladbach. L'Algérien est sérieux défensivement mais aussi efficace offensivement avec cinq buts marqués en Bundesliga cette saison. De quoi en faire une cible de choix pour le président marseillais, surtout qu'il arrive en fin de contrat en fin de saison. Libre, polyvalent, dans la force de l'âge, la recrue idéale pour l'OM.

❌ Un temps pisté par l’OM, Ramy Bensebaini va finalement rejoindre le Borussia Dortmund 🇩🇪 l’été prochain. 🇩🇿 #TeamOM |#MercatOM



Sauf que, selon Sky Sports Deutschland, l'Algérien ne se voit pas sur la Canebière la saison prochaine. Très convoité au mercato, Bensebaini s'est mis d'accord avec le Borussia Dortmund pour un transfert l'été prochain selon le média allemand. Il viendrait ainsi prendre la place de Raphaël Guerreiro, annoncé sur le départ en fin de saison. L'opération devrait se faire dès janvier, date à laquelle il sera libre de le faire. Pablo Longoria devra donc continuer à activer ses réseaux en Europe pour combler un vrai manque dans l'effectif de l'OM.