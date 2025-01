Benatia expulsé à tort, l'OM publie les preuves

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Fou de rage contre le carton rouge distribué par Clément Turpin à Medhi Benatia lors du temps additionnel du match entre l’Olympique de Marseille et Lille mardi soir en 16e de finale de la Coupe de France, le club phocéen a fait le choix de contre-attaquer au lendemain du match sur les réseaux sociaux. Eliminé par les Dogues aux tirs au but, l’OM a publié une longue vidéo de près de deux minutes, prise de la tribune opposée aux échauffourées et dans laquelle on peut voir dans le détail les agissements de Medhi Benatia et du président lillois Olivier Létang auprès du quatrième arbitre Jérémy Stinat. En plus de la vidéo, l’Olympique de Marseille a publié un message clair afin de soutenir son directeur du football.

Soucieux d’apporter la plus grande transparence sur les instants ayant suivi le but égalisateur de Luis Henrique, hier soir, et ayant mené à l’exclusion de son Directeur du football, Medhi Benatia, l’Olympique de Marseille a décidé de diffuser la séquence.



Notre jeu, notre… pic.twitter.com/WdAIt73jdF — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 15, 2025

« Soucieux d’apporter la plus grande transparence sur les instants ayant suivi le but égalisateur de Luis Henrique, hier soir, et ayant mené à l’exclusion de son Directeur du football, Medhi Benatia, l’Olympique de Marseille a décidé de diffuser la séquence. Notre jeu, notre sport, notre club, nos supporters, notre ville méritent un traitement équitable et cohérent » publie sur ses réseaux sociaux l’actuel dauphin du Paris Saint-Germain, qui continue de dénoncer un acharnement à l’encontre de Medhi Benatia et qui demande par la même occasion des comptes aux instances. La question est maintenant de savoir si la commission de discipline de la LFP convoquera le directeur du football de l’Olympique de Marseille afin de le sanctionner, ou si le carton rouge reçu ce mardi en Coupe de France sera annulé.