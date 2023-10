Benatia à l'OM, le problème qui fait trembler le club

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Mehdi Benatia est annoncé de manière insistante à l'OM pour devenir le nouveau directeur sportif du club. Néanmoins, rien n'est officialisé pour l'heure. Il faut en effet gérer l'autre activité du Marocain, celle d'agent de joueur.

Mehdi Benatia fera t-il son retour à l'OM par la grande porte, 15 ans après ? Le Marocain qui n'avait pu poursuivre sa carrière de joueur sur la Canebière est pressenti pour devenir directeur sportif du club. Le départ de Javier Ribalta de l'OM lui en a donné l'opportunité d'autant que Pablo Longoria appuie sa candidature. A 36 ans, Benatia démarrerait sa carrière de dirigeant de club, lui qui venait seulement de commencer une carrière d'agent de joueur. Toutefois, son arrivée à Marseille est justement perturbée par cette activité, exercée depuis Dubai au sein de la Klan Soccer Agency.

Agent d'Ounahi, Benatia doit éviter tout conflit d'intérêts

C'est ce que révèle le journal La Provence et c'est ce qui explique pourquoi Mehdi Benatia n'a pas encore été annoncé officiellement à l'OM. Etant agent et notamment celui du Marseillais Azzedine Ounahi, Benatia doit éviter tout conflit d'intérêts à l'OM. Son avocat et celui du club phocéen travaillent actuellement pour éviter tout problème juridique. Ce serait bien dommage tant Benatia est le premier choix de Longoria au poste, l'Espagnol décrivant l'ancien défenseur marocain comme l'un des « futurs grands au poste » selon La Provence.

🔴 OM. Ça se précise pour Mehdi Benatia, qui a de grandes chances de devenir directeur sportifhttps://t.co/irrbUxG7y7 — La Provence OM (@OMLaProvence) October 14, 2023

Une opinion forgée quand les deux hommes se sont connus à la Juventus pendant la carrière de joueur de Benatia. Néanmoins, si les problèmes juridiques ne sont pas résolus à temps, l'option Benatia n'est pas la seule dans l'esprit du président de l'OM. Un deuxième candidat, dont le nom n'a pas été révélé, serait alors privilégié à sa place. C'est un italien francophone et il serait alors le quatrième homme de l'organigramme derrière Longoria, Stéphane Tessier et Pedro Iriondo. A une semaine de la reprise du championnat, il faudra en tout cas trancher entre Benatia et ce mystérieux italien pour le bien de l'OM.