Balogun et l'OM, une grosse vérité éclate

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'est montré très actif ces dernières semaines sur le marché des transferts. Il se dit que les Phocéens sont toujours intéressés par certains profils, dont Folarin Balogun.

Marseille marche sur l'eau en ce début d'année 2023. Malgré un petit accroc à domicile face à Nice, les Phocéens sont en pleine bourre. Dauphins du PSG en Ligue 1 et encore en lice en Coupe de France, les hommes d'Igor Tudor voient le travail payer. Le dernier recrutement réalisé par Pablo Longoria et son équipe se révèle être payant à bien des égards. Mais le président espagnol de l'OM prépare déjà ses prochains coups. Et un élément offensif est toujours courtisé, malgré l'arrivée récente de Vitinha. Car notamment, l'avenir d'Alexis Sanchez n'est pas encore réglé. Selon les informations du Daily Mail, l'OM est intéressé par le profil de Folarin Balogun, en feu cette saison sous les couleurs du Stade de Reims.

Balogun fait rêver l'OM, mais...

L'attaquant anglais, prêté sans option d'achat par Arsenal, a déjà marqué 14 buts et délivré 2 passes décisives en 21 matchs de Ligue 1 cette saison avec le club champenois. Ses performances ne passent pas inaperçues. L'OM serait fortement intéressé par le joueur de 21 ans et songerait à passer à l'action l'été prochain. Mais pour le média Footmarseille, la réalité est autre pour le moment. En effet, le club phocéen n'a pas encore la tête au mercato et pense seulement à terminer la saison de la meilleure manière possible. Deux titres sont encore possibles à aller chercher et l'OM parait plus armé que jamais pour faire rêver ses fans jusqu'au bout. Le classement final aura d'ailleurs une énorme incidence sur le prochain mercato marseillais et sur les joueurs que Pablo Longoria pourra attirer ou non sur la Canebière. En tout cas, l'arrivée d'une pépite comme Folarin Balogun ne serait pas anodine concernant les ambitions phocéennes, surtout que l'OM entretient de bons rapports avec Arsenal.