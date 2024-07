Avec l'OM et De Zerbi, le PSG va vivre un enfer cette saison

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Affaibli par le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain risque de voir la concurrence se rapprocher la saison prochaine. Des équipes comme Marseille, Lyon et Monaco pourraient venir titiller le champion de France en titre.

Luis Enrique devra assumer sa déclaration. La saison dernière, lorsque le départ de Kylian Mbappé était déjà acté en interne, l’entraîneur espagnol avait annoncé un Paris Saint-Germain plus compétitif la saison prochaine. Les Parisiens seront pourtant privés de leur meilleur buteur qui les a souvent sauvés la saison dernière. En attendant la suite du mercato, il est clair que son départ affaiblit l’équipe francilienne. A tel point que le journaliste Dave Appadoo revoit du suspense pour le titre Ligue 1.

Le PSG concurrencé en L1 ?

« Il y a une chose qui peut rendre le championnat attractif d'une autre façon, c'est le nivellement, a commenté le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Parce que le PSG sera peut-être un peu moins hors-sol qu'il ne l'a été. C'est vrai que quand tu avais Messi, Neymar, Mbappé etc., tu ne te disais pas que tu pouvais aller les chercher. Même la saison dernière, Mbappé à lui tout seul était un "game changer" trop fort. Moi je pense que ce PSG sera peut-être un peu plus prenable cette année, on verra la suite du mercato. »

« Lyon est quand même en train de se réarmer. Monaco a retrouvé une solidité. Moi j'ose croire que Marseille, avec De Zerbi, va proposer quelque chose de très, très fort. A mon avis, ce sera peut-être ça l'attraction, a prévenu le journaliste. Je me dis que le championnat va peut-être retrouver ce qui devrait être son sens premier, c'est une vraie lutte pour le titre, ce qui n'était plus le cas globalement ces dernières années. Ça peut être une autre façon d'entrer dans ce championnat, à condition de débourser des thunes. » Cela tombe bien, les concurrents annoncés du PSG sont disposés à investir cet été.