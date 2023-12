Aulas n'a aucune classe, la Maire de Marseille accuse

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Désormais vice-président de la Fédération Française de Football (FFF), Jean-Michel Aulas continue d'avoir une grande influence dans le football français. S'il n'est plus le Président de l'OL, il a glissé une peau de banane à Marseille.

Après avoir quitté son poste de Président de l'Olympique Lyonnais, qu'il a occupé pendant plus de 30 ans, Jean-Michel Aulas a rapidement rebondi, au sein de la FFF où il a récemment été nommé vice-président de Philippe Diallo. Aulas conserve ainsi une influence importante et continue de démontrer son autorité en faisant du lobbying concernant les matches de l'équipe de France. En mars 2024, les Bleus vont jouer un match amical face à l'Allemagne, notamment pour l'Euro à la fin de la saison. Si l'OM avait candidaté pour recevoir ce choc au Stade Vélodrome, selon les informations de La Provence, Jean-Michel Aulas a fait basculer le choix de l'hôte vers son ancien club, à Lyon, au Groupama Stadium. Encore un coup de l'homme d'affaires envers son rival de toujours.

Aulas prive Marseille d'une soirée de gala avec les Bleus

Alors qu’il n’a plus aucune fonction à l’OL, Jean-Michel Aulas continue de faire une fixation sur Marseille en faisant du lobbying pour priver l’Orange Vélodrome, plus beau stade de France, d’un match des Bleus contre l’Allemagne…

C’est petit.@laprovence pic.twitter.com/DJ2h86z5bx — Sébastien Jibrayel (@sjibrayel) December 12, 2023

Le média provençal explique dans son édition du jour que ce France-llemagne devait initialement se jouer au Vélodrome, comme un souvenir de juillet 2016 où Antoine Griezmann avait illuminé la demi-finale de l'Euro. Mais Jean-Michel Aulas en a décidé autrement et offre ce match de gala à Lyon. Une honte pour Sébastien Jibrayel. « Alors qu’il n’a plus aucune fonction à l’OL, Jean-Michel Aulas continue de faire une fixation sur Marseille en faisant du lobbying pour priver l’Orange Vélodrome, plus beau stade de France, d’un match des Bleus contre l’Allemagne. C’est petit. Marseille souhaite avoir un match des bleus face à une équipe de haut niveau ! Notre public mérite d'avoir un grand match de football » a expliqué l'adjoint au Maire de Marseille, en charge du sport sur son compte X (ex-Twitter). Vraisemblablement, même si Jean-Michel Aulas n'est plus à la tête des Gones, il conserve son animosité envers son rival olympien.